Bakan Güler'den Suriye 'ye dair açıklama

Bakan Güler, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Suriye'ye yönelik yeni gelişmelerin sorulması üzerine Güler, "Suriye'deki her bir gelişmeyi anında sizinle paylaşıyoruz. Dolayısıyla bilmediğiniz hiçbir şey yok şu anda. Olursa memnuniyetle yine sizinle paylaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.