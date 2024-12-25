Bakan Güler'den Suriye'ye dair açıklama

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye'deki her gelişmeyi anında sizlerle paylaşıyoruz. Eğer yeni bir gelişme olursa, bunu da sizlere duyurmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan Güler'den Suriye'ye dair açıklama
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Bakan Güler, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Suriye'ye yönelik yeni gelişmelerin sorulması üzerine Güler, "Suriye'deki her bir gelişmeyi anında sizinle paylaşıyoruz. Dolayısıyla bilmediğiniz hiçbir şey yok şu anda. Olursa memnuniyetle yine sizinle paylaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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