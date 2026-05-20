Bakan Gürlek Açıkladı: 15-18 Yaş grubu için infaz düzenlemesi değişiyor

Yargı sisteminde cezasızlık algısını ortadan kaldıracak köklü bir reform dalgası başlıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, özellikle belirli bir yaş grubunu doğrudan etkileyecek yeni infaz düzenlemesinin detaylarını paylaştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakimevi'nde Doğu Anadolu Bölgesi illerinin milletvekilleriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Yargı hizmetlerinin hızlandırılması ve erişilebilirliğinin artırılması amacıyla düzenlenen toplantıda, sahadan gelen talep ve beklentiler ele alındı. Bakan Gürlek, yürütülen çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu toplantılar bizim için faydalı oluyor. Özellikle siz bölgeden, sahadan ihtiyaçları bize söylüyorsunuz, vatandaş gözüyle bölgenin bir ihtiyacı varsa, bir memnuniyeti, memnuniyetsizliği varsa biliyorsunuz. 12'nci Yargı Paketimiz var. Onunla ilgili milletvekillerimizin görüşleri, bölgenin görüşleri bizim için çok kıymetli"

CEZASIZLIK ALGISINA KARŞI YENİ İNFAZ DÜZENLEMESİ

Toplumdaki cezasızlık algısını kırmak adına suça sürüklenen çocukların yargılama ve infaz aşamalarında köklü değişikliklere gidiliyor. Özellikle 15-18 yaş aralığındaki çocukların adam öldürme gibi ağır suçlardaki infaz süreleri yeniden düzenleniyor. Bakan Gürlek, mevcut sistemdeki aksaklıkları ve atılacak yeni adımı şu sözlerle açıkladı:

"Özellikle suça sürüklenen çocuklara verilen cezaların artırılmasına ilişkin toplumda bir ihtiyaç vardı. Son zamanlarda biliyorsunuz maalesef bazı olumsuz eylemler oldu. Verilen cezalar toplumda sanki cezasızlık algısı oluşturuyordu. Özellikle 15 ve 18 yaş aralığındaki çocukların adam öldürme gibi bazı eylemlerden dolayı verilen cezalar bakımından yetişkinlerle aynı oranda ceza verilmesi yönünde bir düzenleme yaptık. Normalde biliyorsunuz suça sürüklenen çocuklar 15-18 yaş aralığında yatmış oldukları cezalar içeride 1 gün, 2 gün olacak şekilde infaz düzenlemesi vardı. Bunu da değiştiriyoruz. Normalde 1'e 1 infaz düzenlemesi oluyor"

OKULLARDA TAKİP VE ORTAK KOMİSYON GİRİŞİMİ

Düzenleme kapsamında suça karışan çocukların takibi erken yaşlardan itibaren sıkılaştırılacak. Aile ve Milli Eğitim bakanlıklarıyla ortak bir mekanizma kurulduğunu belirten Gürlek, süreci şu şekilde aktardı:

"11 yaşına itibaren de okullarda özellikle bu şekilde eyleme karışmış, suça karışmış çocukların gözlemlenmesi, takip edilmesi daha sonradan da bunların zamanla ailelerin de ziyaret edilerek bu çocukların son durumlarının artık bir kayıt altına getirilmesi gerekiyor. Bu konuda Aile Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımızla ortak bir komisyon kurduk"

SOSYAL MEDYAYA KİMLİK DOĞRULAMASI ŞARTI

Sosyal medya platformlarına yönelik yasal düzenlemeler de toplantının önemli başlıklarından biri oldu. Belirli katalog suçların soruşturulması kapsamında yargı makamlarının talebi üzerine kimlik bilgilerinin tespit edilmesi hedefleniyor.

Bakan Gürlek, tüm vatandaşların kayıt altına alınacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, platformlara özellikle kimlik doğrulamasıyla giriş yapılması yönünde bir düzenleme ihtiyacı bulunduğunu kaydetti. Toplantı sonunda Bakan Gürlek, katkılarından dolayı milletvekillerine teşekkürlerini iletti.

