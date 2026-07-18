Bakan Gürlek açıkladı: O cinayetlerin failleri tek tek yakalandı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin farklı şehirlerinde geçmiş yıllarda işlenen ve uzun süredir faili meçhul kalan altı cinayetin faillerinin yakalandığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalar sonucunda; Ali Sarıoğlu, Esra Aşık, Gültekin Yıldırım, Mehmet Ali Türkmen, Selbi Uyğur ve Yusuf Sayaner’in hayatını kaybettiği olaylar tam anlamıyla aydınlatıldı.

CİNAYET DOSYALARI YILLAR SONRA AÇILDI

2005 ile 2016 yılları arasında işlenen söz konusu cinayetler, günümüzün gelişmiş teknolojik imkânları kullanılarak bütün yönleriyle tekrar incelendi. Kriminal incelemeler, DNA eşleştirmeleri, HTS (Geçmişe Dönük İletişim Trafiği) ve baz analizleri gibi bilimsel yöntemlerin yanı sıra dosyalar kapsamında yeniden alınan tanık beyanları ve yeni deliller faili meçhul vakaların çözümünde kilit rol oynadı.

21 YILLIK KUNDAKLAMA VE 20 YILLIK BIÇAKLI İNFAZ ÇÖZÜLDÜ

Balıkesir'de 21 yıl önce bir evin kundaklanması sonucu hayatını kaybeden çocuk Esra Aşık’ın dosyasında, daha önce hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen bir şüpheli yönünden soruşturma yeniden açıldı. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’de ise 20 yıl önce iş yerinde 11 yerinden bıçaklanarak öldürülen Mehmet Ali Türkmen’in dosyası raftan indirildi. Tanıkların yeniden alınan ve birbiriyle örtüşen beyanları HTS kayıtlarıyla birlikte değerlendirilerek, cinayeti işledikleri tespit edilen iki şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Hatay’da 14 yıl önce kaybolan Selbi Uyğur’un cinayetine ilişkin soruşturmada alınan itiraflar üzerinden yer gösterme ve kazı işlemleri yapıldı. Kazı sonucunda ulaşılan insan kemiklerinin Adli Tıp Kurumu tarafından gerçekleştirilen DNA incelemesiyle Selbi Uyğur’a ait olduğu kesinleşti ve fail hakkında adli işlemler hemen başlatıldı.

Benzer şekilde bilimsel incelemeler İstanbul'daki iki cinayeti de aydınlattı. Bayrampaşa’da 12 yıl önce öldürülen Gültekin Yıldırım’ın olay yerindeki biyolojik bulguları yıllar sonra yeniden analiz edildi. Bir şüphelinin DNA profiliyle sağlanan uyumun HTS kayıtlarıyla da desteklenmesi üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Fatih’te 10 yıl önce öldürülen Yusuf Sayaner’in dosyasında da yeniden yürütülen soruşturma sonuç verdi ve suçunu itiraf eden şüpheli kasten öldürme suçundan tutuklandı.

SAHTE İHBAR OYUNU YILLAR SONRA BOZULDU

Samsun’da 19 yıl önce öldürülen Ali Sarıoğlu’nun cinayet soruşturmasında, olayın hemen ardından soruşturmayı yanlış yönlendirmek amacıyla yapılan ihbarın kaynağı yıllar süren incelemelerin ardından tespit edildi. Yeni tanık beyanları ve teknik analizler sonucunda belirlenen dört şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Sürecin tamamlanmasının ardından bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek; İstanbul, Çarşamba, Balıkesir, Denizli ve Hatay Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarına, teknik incelemelerle destek veren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, Adli Tıp Kurumuna, kriminal polis laboratuvarlarına ve bilirkişilere şükranlarını sundu.

Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; İçişleri Bakanlığımızla tam bir koordinasyon ve ilgili tüm kurumlarımızla güçlü bir eş güdüm hâlinde, faili meçhul suçların aydınlatılması ve faillerin adalet önüne çıkarılması için kararlılıkla çalışıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Adaletin hafızası güçlüdür. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, her dosyanın izini sonuna kadar sürecek; karanlıkta kalan olayları aydınlatmak için devletimizin bütün imkânlarını seferber edeceğiz. Acıları yıllardır dinmeyen mağdur ailelerimizin yanında olmaya, cevap bekleyen sorularını adaletin imkânlarıyla karşılıksız bırakmamaya devam edeceğiz. Hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecek ve hiçbir fail geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacaktır."