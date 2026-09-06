Bakan Gürlek açıkladı: Orman yangınları soruşturmasında 70 şüpheliden 16’sı tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran’dan bugüne çeşitli bölgelerde çıkan 103 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda tespit edilen 70 şüpheliden 16’sının tutuklandığını bildirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Gürlek açıkladı: Orman yangınları soruşturmasında 70 şüpheliden 16’sı tutuklandı
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Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeşil vatanı korumak, orman yangınlarına kasıt veya ihmalle sebebiyet verenleri tespit ederek adalet önüne çıkarmak için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından 30 Ağustos-6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 2 şüphelinin tespit edildiğini aktaran Gürlek, şüphelilerden 1’inin tutuklandığını, 1’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ifade etti.

27 İLDE 103 YANGIN, 70 ŞÜPHELİ

Bakan Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti: “1 Haziran 2026’dan bugüne kadar ise 27 ilimizde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden, 16’sı tutuklandı, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımızla koordinasyon içerisinde, yangınların nedenlerini, ihmali veya kastı bulunan kişileri ve olayların tüm boyutlarını titizlikle araştırmaya devam ediyor. Yeşil Vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak, orman yangınlarına karşı adli mücadelemizi tavizsiz sürdüreceğiz.”

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