Bakan Gürlek açıkladı: Sadece bugün değil gelecek de değişiyor!

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada toplumsal uyumu ve bireylerin yeniden kazanılmasını hedefleyen yeni adımların yol haritasını duyuran Gürlek, özellikle madde bağımlılığıyla mücadele ve mesleki eğitimlerin önemine dikkat çekti.

TOPLUMSAL UYUM VE YENİDEN KAZANIM ÖNCELİK OLDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ceza infaz sistemini, toplumsal uyumu ve yeniden kazanımı önceleyen bir anlayışla güçlendirdiklerini belirtti. Hükümlülerin madde bağımlılığına karşı farkındalık kazanmalarını, mesleki beceriler edinmelerini ve sosyal hayata daha güçlü şekilde hazırlanmalarını hedeflediklerini belirten Gürlek, bu süreçte yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

"GELECEKLERİNİ YENİDEN İNŞA ETMELERİNE İMKAN SAĞLIYORUZ"

Bakan Gürlek, yürütülen rehabilitasyon ve psikososyal destek faaliyetlerinin bireysel ve toplumsal etkilerine dikkat çekerek kurumlar arası koordinasyonun önemini vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ceza infaz kurumlarımızda yürütülen rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarıyla bireylerin yalnızca bugünlerini değil, geleceklerini de yeniden inşa etmelerine imkan sağlıyoruz" ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bu alanda tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ceza infaz kurumlarımızda yürütülen rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarıyla bireylerin yalnızca bugünlerini değil, geleceklerini de yeniden inşa etmelerine imkan sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sağlıklı bir toplum ve güçlü bir infaz sistemi hedeflerimiz doğrultusunda adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."