Bakan Gürlek açıkladı: Suça sürüklenen çocuk kavramı en baştan değişiyor

Bakan Akın Gürlek, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu toplantısında, hem yasal düzenleme hem de toplumsal algı üzerine kritik değerlendirmelerde bulundu. Gürlek’in açıklamaları, devletin çocuk suçluluğuna bakış açısında "korumacı" refleksin yanına "caydırıcı" bir iradeyi de ekleyeceğine işaret ediyor.

KAVRAMSAL DEĞİŞİM: "SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK" İFADESİ TARİH Mİ OLUYOR?

Bakan Gürlek, mevcut terminolojinin yetersizliğine vurgu yaparak, hukuk literatüründeki temel bir kavramı tartışmaya açtı:

"Suça sürüklenen çocuk" kavramının en baştan değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu değişim, çocuğun suça itilmesindeki sosyal etkenleri reddetmeden, işlenen suçun hukuki karşılığındaki "sorumluluk" payının yeniden tanımlanabileceği şeklinde yorumlanıyor.

TOPLUMUN YÜZDE 81'İ "CEZALAR YETERSİZ" DİYOR

Bakan, toplumun adalet sistemine yönelik güvenini sarsan en büyük etkenlerden birinin "cezasızlık" hissi olduğunu şu çarpıcı veriyle ortaya koydu:

"Toplumun yüzde 81'inin çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu konusunda bir algısı var. Bu toplumun genel kanaati. Ben de aynı kanaatteyim."

Bu açıklama, yaklaşmakta olan yasal düzenlemelerin "kamu vicdanını rahatlatma" odaklı olacağının en net göstergesi olarak kabul edildi.



12. YARGI PAKETİ VE MASADAKİ DÜZENLEMELER

Bakanlığın teknik ekibiyle birlikte üzerinde çalıştığı 12. Yargı Paketi, çocuk suçluluğuna dair şu somut adımları içerecek:

Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı’nın suç işlendikten sonra devreye girdiğini hatırlatarak, "bataklığı kurutma" stratejisi için üçlü bir iş birliği protokolüne işaret etti:

Aile Faktörü: Çocuğun suça yöneldiği ilk yer olan aile yapısının desteklenmesi.

Milli Eğitim Bakanlığı: Eğitim hayatından kopan çocukların takibi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Sosyal çevrenin rehabilite edilmesi.

Özetle: Bakanlık, "çocuklarımız kıymetli ancak mağdur ailelerin acısı da bir o kadar gerçek" diyerek, suç politikasında kurban ile fail arasındaki dengeyi yeniden kurmayı hedefliyor.