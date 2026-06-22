Bakan Gürlek duyurdu: 2026 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi tamamlandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personeli yakından ilgilendiren 2026 yılı tayin sürecinin sonuçlandığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Gürlek duyurdu: 2026 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi tamamlandı
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Adalet Bakanlığına bağlı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün Norm ve Atama Sistemi çerçevesinde yürüttüğü 2026 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi hazırlıkları sona erdi. Atama bekleyen personelin takip ettiği sürece dair resmi açıklama, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yapıldı. Kararnamenin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanmasıyla birlikte atama süreci resmen işlemeye başlayacak.

Bakan Gürlek, atama sürecinin tamamlandığını bildirdiği açıklamasında yer değişikliği yapacak personelin sayısını paylaştı ve kararnamenin teşkilata hayırlı olması dileğinde bulundu: "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün Norm ve Atama Sistemi kapsamında hazırlanan 2026 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmaları tamamlanmıştır. Kararname, kısa süre içerisinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adresinden yayımlanacaktır. Kararname kapsamında atamaya hak kazanan 2 bin 566 personelimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Kararnamenin personelimize, ailelerine ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum"

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