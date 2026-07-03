Bakan Gürlek duyurdu! 8 İlde Nüfus Müdürlüklerine sahte kimlik operasyonu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı katkılarıyla yürütülen soruşturmada, nüfus müdürlüklerindeki bazı kamu görevlilerini de arkasına alarak sahte kimlik, ehliyet ve ikamet izni düzenleyen şebeke deşifre edildi.

İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düğmeye basan jandarma ekipleri, aralarında devletin emanetini suistimal eden kamu çalışanlarının da bulunduğu 31 şüpheliye yönelik gözaltı işlemlerini başlattı.

ARANAN ŞAHISLARA KİMLİK, EHLİYETSİZLERE SÜRÜCÜ BELGESİ!

Yürütülen titiz teknik ve fiziki takibin ardından, organize suç şebekesinin nüfus müdürlükleri üzerinden yürüttüğü akılalmaz faaliyetler tek tek ortaya çıkarıldı. Şebekenin gerçekleştirdiği usulsüzlükler şu şekilde sıralandı:

Kaçaklara Kalkan Oldular: Yargı mercii ve emniyet tarafından arama kaydı bulunan suçlulara, izlerini kaybettirmeleri için resmi kimlik belgeleri düzenlendi.

Sınavsız Ehliyet Tezgahı: Sürücü belgesi almaya hak kazanamayan ya da ehliyeti bulunmayan kişilere sistem üzerinden yasa dışı yollarla sürücü belgesi temin edildi.

Yabancılara Sahte Oturma İzni: Ülkeye yasa dışı giren ya da yasal süresi dolan kişilere yönelik sahte ikamet izinleri oluşturuldu.

Vatandaşın Mülküne Göz Diktiler: En tehlikeli adımlardan biri olarak, hazırlanan sahte kimlikler kullanılarak tapu müdürlüklerinde yasa dışı tapu devir girişimlerinde bulunulduğu saptandı.

8 İLDE OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şebekenin organizasyon şemasını çözdükten sonra şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinin yürütüldüğü 8 şehir şunlar:

İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne.

BAKAN GÜRLEK'TEN NET MESAJ: "ÇOK DAHA SERT VE CAYDIRICI TEDBİRLER GELECEK"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamu kurumlarının güvenilirliğini zedeleyen bu tür yapılanmalara karşı taviz verilmeyeceğini belirterek şu sert uyarılarda bulundu:

"Devletin güvenini sarsan, görevini kötüye kullanarak suç örgütlerine alan açan her bir kamu görevlisi hakkında adli süreçleri, hukukun tanıdığı tüm imkânlar kullanılarak en ağır şekilde işleteceğiz. Resmî belgede sahtecilik suçlarına karşı önümüzdeki dönemde çok daha sert, caydırıcı ve kapsamlı tedbirler hayata geçirilecektir."

Bakan Gürlek açıklamalarının sonunda, operasyonu başarıyla yürüten Bakırköy Cumhuriyet

Başsavcılığını, İstanbul Jandarma Komutanlığını ve deşifre sürecine büyük katkı sunan MİT Başkanlığını tebrik etti.