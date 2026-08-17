Bakan Gürlek duyurdu: 818 şüphelinin hesapları ve kripto varlıkları donduruldu

Organize suç örgütleriyle mücadelede yeni bir mali operasyon süreci başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik 818 şüphelinin banka hesapları, kiralık kasaları ve kripto varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Gürlek, suç örgütlerinin yalnızca sahadaki unsurlarıyla değil, finansal kaynaklarıyla da hedef alınacağını vurguladı.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE MALİ SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 4 ayrı yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturma yürüttü. Soruşturma kapsamında 818 şüphelinin mal varlığına ilişkin dikkat çeken kararlar alındı.

818 ŞÜPHELİNİN HESAPLARINA EL KONULDU

Açıklamaya göre şüphelilerin kiralık kasaları dahil tüm banka hesapları ile kripto varlıklarına el konuldu. Kararın, suç örgütlerinin finansal kaynaklarını hedef alan mücadele kapsamında alındığı belirtildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, suçtan elde edilen gelirlerin kripto varlıklar, yasa dışı bahis, kumar ve benzeri yöntemlerle gizlenmeye çalışıldığını belirtti. Bu girişimlerin mali soruşturmalarla titizlikle takip edildiğini ifade etti.

81 İLE GENELGE GÖNDERİLMİŞTİ

Gürlek, 22 Haziran 2026 tarihinde 81 ildeki 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına "Organize Suç Örgütleri ile Mücadele" konulu genelge gönderildiğini hatırlattı. Söz konusu genelgeyle suç örgütlerine karşı topyekûn mücadele anlayışının ortaya konulduğunu söyledi.

"FİNANSAL DAMARLARINI DA KESECEĞİZ"

Bakan Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadelenin yalnızca sahadaki unsurlarla sınırlı olmadığını vurguladı. Gürlek, "Suç örgütlerinin yalnızca insan kaynağını değil, finansal damarlarını da keseceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, suç örgütlerinin tüm yapısının hedef alınacağı mesajı verildi. Sokaktaki tetikçiden örgüt yöneticisine, azmettiriciden finansöre, banka hesabından kripto varlığına kadar geniş kapsamlı bir takip yürütüleceği belirtildi.

"HİÇBİR YAPIYA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Gürlek, çocukları ve gençleri suç ağına çekmeye çalışan yapılara izin verilmeyeceğini söyledi. Esnafı ve vatandaşları tehdit eden, suçtan elde ettiği gelirlerle güç kazanmaya çalışan hiçbir yapıya müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Açıklamayla birlikte organize suç örgütlerine yönelik mali takip sürecinin daha da genişletildiği görüldü. 818 şüphelinin hesaplarına ve kripto varlıklarına el konulması, suç örgütlerinin ekonomik kaynaklarını hedef alan adımlardan biri oldu.