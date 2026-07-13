Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 10 ilde eş zamanlı operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin 25 Mart 2009 tarihinde yaşamını yitirdiği helikopter kazasına yönelik dosyaya ilişkin yürütülen son çalışmaları paylaştı.

Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin ölümüne ilişkin dosya, yakın zamanda el değiştirerek 12 Haziran 2026 tarihinde Kahramanmaraş’tan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmişti. Soruşturmanın Ankara'ya alınmasının ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde bu sabah harekete geçildi.

SUİKAST VE TERÖR ÖRGÜTÜ SUÇLAMASIYLA 30 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Emniyet güçleri, silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak ile tasarlayarak kasten adam öldürme suçlarını işledikleri değerlendirilen 29 şüpheliyi tespit etti. Bu kapsamda Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Adana, Antalya, Çanakkale, Bursa, Isparta ve Afyonkarahisar’da bulunan 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon neticesinde aranan şüphelilerden 25'i yakalandı. Yapılan incelemelerde şüphelilerden 2'sinin halihazırda cezaevinde olduğu, diğer 2 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi. Emniyet birimleri, firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

"HİÇBİR DOSYANIN KARANLIKTA KALMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEKTİR"

Soruşturmanın geldiği bu aşamada titiz çalışmaları dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne ve operasyonda görev alan tüm emniyet mensuplarına teşekkür eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tevdi ettiği görev ve sorumluluk çerçevesinde, milletimizin adalet beklentisine yanıt vermek bizim için en büyük sorumluluktur. Aradan kaç yıl geçerse geçsin; hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına ve hiçbir şüphenin cevapsız bırakılmasına müsaade edilmeyecektir. Başta merhum Muhsin Yazıcıoğlu olmak üzere, bu elim olayda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ailelerinin ve aziz milletimizin yüreğinde yer eden bu acının tüm yönleriyle aydınlatılması için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takip edileceğini kamuoyunun bilgisine sunuyorum." ifadelerini kullandı.