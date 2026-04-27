Bakan Gürlek: "Hedefimiz güven veren bir adalet inşa etmek"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, MÜSİAD Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen "Ticaret ve Yatırımda Hukuki Güvence Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik büyümesini sürdürülebilir kılacak hukuki altyapı çalışmalarına dair stratejik mesajlar verdi. Bakan Gürlek, sermayenin güvenle hareket ettiği bir yatırım iklimi için hukuk sisteminin hız ve öngörülebilirlik kazanmasının bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

TİCARET MAHKEMELERİNDE ‘İHTİSAS’ VE ‘TEK ÇATI’ DÖNEMİ

Bakan Gürlek, ticari uyuşmazlıkların çözümünde uzmanlaşmanın önemine dikkat çekerek, ticaret mahkemelerini gerçek anlamda ihtisaslaşmış yapılar haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda İstanbul’da başlatılan yeni uygulamayı şu sözlerle aktardı:

"Artık Anadolu Adliyesi'nde, Bakırköy Adliyesi'nde ya da başka adliyelerde ticari davalar görülmeyecek. Ticaret mahkememiz tek bir binada görülecek ve adı İstanbul Ticaret Mahkemesi olarak geçecek. Buradaki amaç özellikle ticari davaların hızlanması ve ihtisaslaşması. Yani ticaret davaları artık uzun sürmeyecek."

KONKORDATO SUİSTİMALİNE GEÇİT YOK

Ekonomik hayatta işletmelerin yeniden ayağa kalkması için kritik bir mekanizma olan konkordato uygulamasındaki suistimallere karşı sert bir uyarıda bulunan Gürlek, bu alanda yeni düzenlemelerin sinyalini verdi:

"Maalesef konkordato davalarında bazı iş adamlarımız bu süreçleri kötü kullanıyor. Biz özellikle konkordatonun bir kaçış yolu değil, gerçekten ayakta kalabilecek işletmeler için yeniden bir doğuş olduğunu düşünüyoruz. Hiç kimsenin hukuku suistimal ederek piyasa dengesini bozmasına müsaade etmeyeceğiz."

YABANCI YATIRIMCIYA ‘TAHKİM’ VE ‘HUKUKİ GÜVENLİK’ SİGORTASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yatırım teşvik paketlerini hatırlatan Bakan Gürlek, dış sermayenin Türkiye’ye yönelmesi için en önemli iki şartın hukuki güvenlik ve tahkim olduğunu belirtti. Yabancı yatırımcıların haklarını güvence altına alacak uluslararası yatırım hukuku mekanizmalarını güçlendirdiklerini ifade eden Gürlek, 12. Yargı Paketi ile ticari davalarda usul süreçlerini sadeleştireceklerini ve dijitalleşmeyi artıracaklarını kaydetti.

KARA PARA İLE TAVİZSİZ MÜCADELE VE YENİ ANAYASA

Ekonomik sistemin temizliğinin devletin gücünü simgelediğini vurgulayan Bakan Gürlek, kara para ve kaynağı belli olmayan sermaye ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini şu ifadelerle dile getirdi:

"Kara paranın olduğu yerde rekabet olmaz, güven olmaz, sürdürülebilir büyüme olmaz. Bu nedenle kara para ve şüpheli sermayeyle mücadele konusundaki hassasiyetimiz kararlılıkla devam etmektedir. Yargı sistemimizde suç ve suçluyu barındıran, şüphe barındıran hiçbir dosya ilgisiz bırakılmayacak."

Konuşmasının sonunda yeni anayasa ihtiyacına da değinen Gürlek, "Türkiye Yüzyılı"nda daha demokratik ve kişi/kurumları güçlü bir biçimde güvence altına alan bir anayasanın yürürlüğe girmesi gerektiğini, Bakanlık bünyesinde kurulan komisyon ile bu süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR: