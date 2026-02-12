Bakan Gürlek HSK üyeleriyle buluştu: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla kurul üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirdi. Gürlek, vatandaşların en çok şikayet ettiği konulardan biri olan yargılama sürelerinin kısaltılması için gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı unvanıyla kurul üyeleriyle bir araya gelerek ilk toplantısını yaptı. Bakan Gürlek, kuruma gelişinde HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, Birinci Daire Başkanı Turan Kuloğlu ve kurul üyeleri tarafından karşılandı.

Toplantıda bir konuşma yapan Bakan Gürlek, son 23 yılda yargı alanında gerçekleştirilen çalışmalara değindi. Gürlek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yılda yargı teşkilatımızın güçlendirilmesi adına önemli reformlar hayata geçirildi. Mevzuat altyapımız geliştirildi. İnsan kaynağımız nitelik ve nicelik bakımından güçlendirildi. Fiziki ve teknolojik imkanlarımız önemli ölçüde arttırıldı. Tüm bu adımlar adalet hizmetlerinin daha hızlı ve daha erişilebilir sunulması amacıyla yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

GÜVEN TESİS EDEN BİR ADALET SİSTEMİ

HSK’nın yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olduğuna dikkat çeken Gürlek, yönetim anlayışına dair mesajlar verdi. Bakan Gürlek şunları kaydetti: "Hakimler ve Savcılık Kurulu yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli kurumlardan biridir. Bu bilinçle liyakat, ehliyet ve mesleki yeterliliği esas alan şeffaf öngörülebilir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdürüleceğiz. Yeni dönemde de reform irademizi aynı kararlılıkta devam ettireceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen, öngörülebilen ve güven tesis eden bir adalet tahkim edeceğiz. Bu vesileyle yeni dönemde ilk kurul toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Hakim ve savcı kökenli olduğunu hatırlatan Gürlek, teşkilatın sorunlarına hakim olduğunu belirterek yargılamaların uzun sürmesinden kaynaklanan sıkıntıların çözüleceğine işaret etti. Gürlek konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Ben hakim savcı kökenli olduğum için arkadaşlarımızın, teşkilatımızın tüm eksikliklerini iyi biliyorum. Burada da Hakimler Savcılar Kurumumuz ile inşallah önemli adımlar atacağımızı, özellikle geciken yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için katkı sağlayacağız."

