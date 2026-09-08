Bakan Gürlek, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi!

30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından Ankara'da temaslarda bulunan KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Gürlek, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi!
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta ağırladı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in Ankara'da gerçekleştirdiği temasların merkezinde, 30 Ağustos tarihinde Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası sonrası yürütülen çalışmalar yer aldı. Kaza sürecini yakından takip eden Üstel, bu kapsamda Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

KKTC'NİN ÖNCELİĞİ KAYIPLARA ULAŞMAK

Toplantı sırasında kazanın ardından yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine değinen Başbakan Üstel, KKTC'nin temel önceliğinin kayıp insanlara en kısa sürede ulaşmak olduğunu ifade etti. Üstel, bu süreçte Türkiye ile tam iş birliği içerisinde hareket ettiklerini bildirdi. Mevcut imkanların güçlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan her türlü ilave kapasitenin devreye alınması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, toplantıda Türkiye'nin tutumunu yineleyerek KKTC'nin tüm çalışmalarına destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Gemi kazasıyla ilgili yürütülen yasal ve idari süreçlere de değinen Bakan Gürlek, adli iş birliği sürecinin Adalet Bakanlığındaki ilgili birimlerce hassasiyetle takip edildiğini kaydetti.

Görüşmeye, Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan ve ilgili birim amirleri de katıldı.

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