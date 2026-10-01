Bakan Gürlek kriterleri tek tek açıkladı: Fon mağdurlarının parası nasıl ödenecek?

Küçük yatırımcının korunması için kapsamlı bir yol haritası devreye sokulurken, Borsa İstanbul'daki manipülasyon ağının boyutu da netleşmeye başladı.

VİLLALAR, LÜKS ARAÇLAR VE BANKA HESAPLARI HAVUZDA

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere ait el konulan mal varlıkları mağduriyetlerin giderilmesi için kritik bir kaynak oluşturuyor.

TMSF Havuzu: Şüphelilere ait villalar, lüks otomobiller, arsalar, taşınmazlar ve banka hesaplarındaki tüm değerler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde kurulan özel bir havuzda toplanıyor.

Hukuki Süreç: Yargı süreçlerinin tamamlanmasının ardından bu mal varlıklarından elde edilen gelirler doğrudan mağdurların zararlarını karşılamak için kullanılacak.

ÖNCELİK 1 MİLYON TL VE ALTINDAKİ HESAPLARDA

Mağdurlara yapılacak ödemelerde küçük yatırımcının mağduriyetini en aza indirmek için öncelik kriteri getirildi.

Havuzdan yapılacak ödemelerde fon hesaplarında 1 milyon TL ve altında parası bulunan hesap sahiplerine öncelik tanınacak.

Bu rakam bir ödeme tavanı olmayıp, yalnızca mağdurlar arasındaki ödeme sıralamasını belirleyen temel bir öncelik kriteri olarak uygulanacak.

41 HİSSE SENEDİNDE MİLYARLARCA LİRALIK MANİPÜLASYON İNCELEMESİ

Soruşturmanın borsa ayağında ise operasyonun çapı genişletildi. Yapay zekâ destekli analiz sistemleriyle milyonlarca işlemin tarandığını belirten Bakan Gürlek, Borsa İstanbul'da 41 hisse senedinde milyarlarca liralık manipülatif işlem tespit edildiğini duyurdu.

Yurt Dışına Çıkış Yasağı: Manipülasyondan menfaat sağladığı saptanan kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı.

Menfaatin İki Katı Şartı: İfadeye çağrılacak şüphelilerin manipülatif işlemlerden elde ettiği menfaatin iki katı tutarındaki parayı TMSF hesabına yatırması üzerinde çalışılıyor. Bu ödemeler şüphelilerin hukuki durumlarında belirleyici rol oynamasının yanı sıra doğrudan mağdurlara aktarılacak.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR: 217 ŞÜPHELİ, 56 TUTUKLAMA

Düzenlenen 5'inci dalga operasyonla birlikte soruşturmanın tablosu da netleşti:

Hakkında işlem yapılan toplam şüpheli sayısı 217'ye ulaştı.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 56 kişi tutuklandı.

88 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bakan Gürlek, "Piyasaları manipüle ederek vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecektir" diyerek kararlılık mesajı verdi.