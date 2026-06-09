Bakan Gürlek kritik açıklama! İki faili meçhul cinayet daha çözüldü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, siber ve fiziki veri analizleri neticesinde toplum vicdanında derin yaralar açan iki büyük cinayet dosyasının yıllar sonra tamamen çözüldüğünü ve bir organize suç örgütüne yönelik 7 ilde dev bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, adli tıp, HTS kayıtları ve dijital ayak izleri kör noktada kalan cinayetlerin sır perdesini araladı.

MEZDEKE DANSÇISI AYNUR KANBUR CİNAYETİNDE TETİKÇİ B.G. DEŞİFRE EDİLDİ

İstanbul’un Şişli ilçesinde 24 Mart 2016 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden ünlü Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur cinayeti, tam 10 yıl sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hassas çalışmalarıyla aydınlatıldı. Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, özel adli ekipler olay gününe ait tüm iletişim kayıtlarını (HTS), toplu ulaşım kartı hareketlerini ve geçmişe dönük husumet ağlarını mercek altına aldı. Yapılan titiz incelemeler sonucunda maktulün akrabası olan azmettiriciler ile tetiği çektiği kesinleşen B.G. isimli tetikçi deşifre edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarla failler adalete teslim edildi.

ANTALYA'DA CESEDİ YAKILAN ŞEREF KOCABIYIK'IN KATİLLERİ TELEFON SİNYALİNDEN YAKALANDI

Antalya'nın Kepez ilçesinde 25 Kasım 2014 tarihinde kesici aletle öldürüldükten sonra fiziki delilleri yok etmek amacıyla cesedi yakılan Şeref Kocabıyık dosyasındaki 12 yıllık gizem de telefon analizleriyle çözüldü. Dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden açılmasıyla birlikte, maktule ait kayıp cep telefonunun olay tarihinden sonra kimler tarafından kullanıldığı dijital olarak tespit edildi. Baz istasyonu konum verileri ve HTS dökümlerinin detaylı analiz edilmesiyle, cinayete doğrudan iştirak ettikleri belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

7 İLDE SOKAK ÇETELERİNE DARBE: ARALARINDA AVUKATLARIN DA OLDUĞU 54 GÖZALTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyaların yanı sıra kamu düzenini tehdit eden organize suç yapılarına yönelik İçişleri Bakanlığı ile tam bir iş birliği içinde yürütülen dev bir operasyonu daha kamuoyuna duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; lideri hakkında kırmızı bülten bulunan ve halihazırda İtalya’da parmaklıklar arkasında olan silahlı suç örgütüne yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul merkezli olmak üzere Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa’da toplam 113 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Nitelikli yağma, tehdit, şüphelilerin ifadelerini engelleme veya yönlendirme ile örgüte maddi destek sağlama suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu mafya yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen geniş kapsamlı adli süreçlerde ise tam 700 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, iddianameler hazırlanarak kamu davalarının açıldığı bildirildi. Bakan Gürlek, tek bir faili meçhul dosya kalmayana dek mücadelenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kesintisiz süreceğini vurguladı.