Bakan Gürlek: "Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti başta olmak üzere kamuoyunda bazı cinayetleri çözmeye kararlıyız"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir dizi programa katılmak üzere sabah saatlerinde Trabzon’a gitti. Temasları kapsamında AK Parti 25. Yıl Teşkilat Buluşması’na katılan Bakan Gürlek, burada yaptığı konuşmada yargı süreçlerine, geciken davalara ve aydınlatılamayan faili meçhul dosyalara ilişkin detayları paylaştı.

Konuşmasının başında 30 aydınlatılmamış cinayeti ortaya çıkardıklarını belirterek devletin faili bulmak konusundaki sorumluluğunun altını çizen Gürlek, "Mutlaka bir cinayet varsa bu cinayetin faili vardır. Bu konuda devlet faili bulmak zorundadır. Ucu nereye giderse gitsin bu konuda kararlıyız. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu konusunda yakın zamanda yeni bir operasyon yapıldı. Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti başta olmak üzere kamuoyunda bazı cinayetleri çözmeye kararlıyız" dedi.

HAKİMLERE 9 AY SÜRE: BİTMEZSE SORUŞTURMA BAŞLAYACAK

Bakan Gürlek, vatandaşların adalet sistemine yönelik en büyük şikayetinin yargılamaların gecikmesi olduğunu belirterek, bu sorunun çözümü için devreye alınan 12. Yargı Paketi'nin Meclis'te kabul edildiğini hatırlattı. Adalet Bakanlığı olarak dava sürelerine kısıtlama getirdiklerini ve özellikle kira tespit davaları için 9 aylık bir hedef süre koyduklarını açıklayan Gürlek, hedefe uymayan yargı mensuplarına yönelik idari adımlar atılacağını ifade etti.

Kendisi de uygulamadan geldiği için sahadaki sorunları iyi bildiğini belirten Gürlek, süreçle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Adalete erişmek konusunda geldiğimden beri yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle adaletteki sorunları ben bildiğimi düşünüyorum çünkü uygulamadan geliyorum. Vatandaşlarımızın adaletten en büyük şikayeti yargılamaların gecikmesi bu konuda önemli adımlar attığımızı düşünüyorum. 12. Yargı paketimiz mecliste kabul edildi. Özellikle vatandaşlarımızın yargı süreleri davaya açar açmaz ne kadar sürede davanın bitmesi konusunda hedef süre koyduk. Vatandaşımız davayı açtığı zaman ne kadar sürede biteceğini bilmek zorunda. Hakim ve savcılarımız bu hedef süreye mutlaka riayet edecek. Kira tespit davası 9 ayda bitecek. Eğer 9 ayda bitmiyorsa o hakimle ilgili idari soruşturma başlayacak. Bu konuda çok hassasız. Çünkü kesinlikle yargının gecikmesi konusunda hakim, savcı arkadaşlarımız görevini yapacak. Tembellik yapmayacak. Bende hakim, savcılık yaptık. Elbette hakimlerimiz, savcılarımız fedakarca çalışıyor. Ama vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için çok önemli. Biz her zaman diyoruz Türkiye yüzyılı, adalet yüzyılı. Bu konuda Adalet Bakanlığı olarak çalışmaya devam ediyoruz. Önemli işler yaptığımızı düşünüyorum"

30 AYDINLATILMAMIŞ CİNAYET ÇÖZÜLDÜ

Bakan Gürlek, yapılan çalışmalar sonucunda 30 aydınlatılmamış cinayetin ortaya çıkarıldığını vurguladı. Yazıcıoğlu dosyasına yönelik yeni operasyon sürecine de tekrar değinen Gürlek, "Özellikle faili meçhul suçlar konusunda yeni büro kurduk. Şuana kadar 30 tane aydınlatılmamış cinayeti ortaya çıkardık. Mutlaka bir cinayet varsa bu cinayetin faili vardır. Bu konuda devlet faili bulmak zorundadır. Ucu nereye giderse gitsin bu konuda kararlıyız. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu konusunda yakın zamanda yeni bir operasyon yapıldı. Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti olmak üzere kamuoyunda bazı cinayetleri çözmeye kararlıyız" dedi.