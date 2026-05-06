Bakan Gürlek, Rojin Kabaiş'in ailesiyle görüştü

Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş dosyasında düğüm çözülüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, acılı aileyle Bakanlıkta buluştu; faili meçhul uzmanlarının devreye girdiğini açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaiş'in ailesi ve avukatlarıyla yaptığı görüşmede, dosyanın Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından titizlikle incelendiğini belirtti. Bakan Gürlek, teknik destek sürecini şu sözlerle anlattı:

"Dosyalara ayrı bir gözle bakıyoruz, özellikle savcımızla, aileler ve avukatla irtibatta kalıyoruz. Yeni bir delil varsa özel bir ekip kurulması gerekiyorsa, burası için de daraltılmış baz için bakalım. Bizim soruşturma yetkimiz yok ama teknik olarak orada soruşturma yapan makamı destekliyoruz. Devletin bu olayla ilgilendiğini, sonuna kadar gidilmesi gerektiğini ailelerimize hissettiriyoruz."

DİJİTAL İZLER İÇİN YENİ ROTA: ÇİN

Soruşturmanın en kritik noktalarından biri olan Rojin Kabaiş’in telefonuna dair yeni bir gelişme yaşandı. İspanya’da incelenen telefonun, teknik verilerin tamamen çözülmesi amacıyla Çin’e de gönderileceği ifade edildi. Bakanlık, ailenin ve avukatların "daraltılmış baz" çalışması talebinin teknik imkanlar dahilinde değerlendirileceğini vurguladı.

"CİNAYET Mİ, İNTİHAR MI? ÇÖZMEMİZ LAZIM"

Bakan Gürlek, devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirterek, olayın her yönüyle araştırılacağını ifade etti:

"Rojin hayatının baharında gelecekleri, umutları, hayalleri yarım kalmış bir genç kızımız. Devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu birimin kuruluş amacı da bu. Özellikle faili meçhul kalmış cinayetlerde sonuna kadar gitmek. Olay tam belli değil. Cinayet mi, intihar mı? Bunu çözmemiz lazım. Bizim zaten konumuz bu. Savcılığın bunun tespitini yapması lazım. İntihar ya da cinayet. Siz aile olarak cinayet olduğunu düşünüyorsunuz. Tabii bu konuda bütün hususların en ince noktaya kadar araştırılması lazım."

AİLEDEN ADALET VURGUSU

Görüşmede söz alan baba Nizamettin Kabaiş, sürece dair umudunu koruduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz her zaman devletimize, adalete güveniyoruz. Çok umutluyuz"

