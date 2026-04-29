Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gürlek, 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan genç kızın cep telefonunun çözülmesi için özel bir yerli ekip görevlendirildiğini belirtti.

TELEFON ŞİFRESİ İÇİN YERLİ EKİP DEVREDE

Bakan Gürlek, telefon inceleme sürecinin daha önce yurt dışı bağlantılı yürütüldüğünü ancak artık sürecin tamamen yurt içinde devam ettiğini aktardı. Gazetecilere süreci değerlendiren Gürlek, "Rojin Kabaiş'in cep telefonu, çözümü için daha önce yurt dışına gönderilmişti. Şimdi yerli ekip kurduk. Cep telefonunu çözersek soruşturma aşamasında önemli bir evre alacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Gürlek ayrıca sürecin gidişatına dair beklentilerini, "Rojin'in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir" sözleriyle dile getirdi.

Soruşturma adli makamlarca tüm yönleriyle sürdürülürken, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, Haberler.com stüdyosunda Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Kızının intihar etmediğini her fırsatta savunan baba Kabaiş, Rojin'in oda arkadaşı hakkında ciddi iddialarda bulundu. Oda arkadaşının kendilerinden bilgi sakladığını öne süren Kabaiş, "Bize ihanet etti" ifadesini kullandı. Röportajın tamamına tıklanarak ulaşılabilecek olan yayında detayları anlatan Nizamettin Kabaiş, "Odada dört kişiyi kalıyorlardı, iki kişi daha gelmemişti. En son Rojin ile o konuşmuş. Dört kez ifade değiştirdi. O kız bir şey biliyor, korkudan söyleyemiyor" diyerek şüphelerini aktardı.

Baba Kabaiş'in iddiaları sadece oda arkadaşıyla sınırlı kalmadı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi rektörünü doğrudan hedef alan Nizamettin Kabaiş, üniversite yönetiminin otopsi de dahil olmak üzere soruşturma sürecine usulsüz bir şekilde müdahil olduğunu ileri sürdü. Bakan Gürlek'in yaptığı açıklamalardan ise memnuniyet duyduğunu ifade eden Kabaiş, iddialarını şu sözlerle dile getirdi:"Ben öğrencilerden hiç şüphelenmiyorum. Ama o üniversitede rektör çok sıkıntılıdır. Ben gördüğümü söylüyorum. Otopsiye de müdahale etti. Bütün akrabaları, çok iyi akrabaları getirmiş, oraya işe koymuş. Sanki üniversite devletin değil, onun özel mülküdür. Güvenlikçiler olsun, oradaki işçiler olsun. Akrabasını getirmiş, oraya koymuş. Adam diyor, ben beyim, bey gibi yaşayacağım. Ama Adalet Bakanı ne söyledi? Dedi ki 'Kim olursa olsun mevki, makam önemli değil. Kim olursa olsun araştırılacak, cezasını çekecek.' İnşallah Allah'ın izniyle bu dosya da karanlıkta kalmayacak. Adalet Bakanı güzel açıklamalar yaptı. Ben burada saygı ve hürmetlerimi gönderiyorum. Çok memnunum."

GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDAKİ BİR NUMARALI İSİM İÇİN KIRMIZI BÜLTEN

Adalet Bakanı Gürlek'in gündeminde, bir diğer kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturması da yer aldı. Olayın aydınlatılması için kritik ve somut bir adım atıldığını ifade eden Gürlek, sürece dair, "Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkardık. ABD yetkili makamlarıyla da işin önemine binaen hassasiyeti de ilettik. Umut Altaş bence olayı çözecek kişi. Çünkü olayın en yakın tanığı" dedi.

ÇOCUK SUÇLARINA YENİ DÜZENLEME

Çocukların karıştığı suçlara ve alınacak cezalara ilişkin yapılacak yasal değişiklikler hakkında da bilgi veren Bakan Gürlek, yeni bir kanun hazırlığında olduklarını duyurdu. Gürlek, "Çocukların cezalarının artırılması için 12. Yargı Paketi'nde bir düzenlememiz olacak. Aile Bakanımızla da bu konuda görüştük, onların fikir ve önerilerini aldık" açıklamasını yaptı.