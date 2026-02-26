Bakan Gürlek: 'Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmak istiyorum'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NTV ekranlarında düzenlenen canlı yayında gazeteci Ahmed Arpat'ın gündeme dair sorularını cevapladı.

Kamuoyunun yakından takip ettiği yasa dışı bahis operasyonlarına değinen Bakan Gürlek, sistemin nasıl işlediğine ve alınan yeni önlemlere dikkat çekerek şunları söyledi: "Maalesef herkes bunu oynuyor. Yurt dışında bahis siteleri var. İlk başta öğrenci hesaplarını kullandılar, kiraladılar. Yasa dışı bahiste panel yönetimi var mutlaka paranın sisteme girebileceğin bir yöntem olması gerekiyor. Bu para Türkiye'ye geldiği zaman kara para olarak geliyor. Bu para vergiye tabi değil. 81 il başsavcımıza genelge gönderdim yasa dışı bahis sanal kumar konusunda mücadelemiz devam edecek. Bataklığı kurutmamız lazım."

Programda futboldaki şike operasyonları hakkında da bilgi veren Gürlek, sürecin teknik ve hukuki boyutlarını detaylandırdı. Olayların aydınlatılması için çok yönlü delillere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Gürlek, şu ifadeleri kullandı: "Şike konusunda da İstanbul özelinde örnek vermek istiyorum. Çok güzel bir çalışma yaptık. Sadece bir futbolcunun, hakemin, spor yöneticisinin bahis oynaması tek başına yeterli değil. Kendi maçına bahis oynaması gerekiyor, aynı şekilde bunun tespit edilmesi gerekiyor. MASAK hareketleri gerekiyor, para trafiği gerekiyor, telefon kayıtları, HTS kayıtları gerekiyor. Biz bunlarla ilgili çok güzel bir ekip kurmuştuk. İstanbul'da kurduğumuz ekibin tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz. Tüm futbol maçları inceleniyor. Bizim sosyal medya ağımız da vardı. Vatandaş şikayet ediyor, "Şu maç 2 taraf birbirine gol atmadı-şut çekmedi." diyor. Biz buna ilişkin iddianame de düzenledik."

Sahada şut çekmeyen, kaleye atak yapmayarak beraberliğe razı olan takımları inceleyen uzman ekiplerin bulunduğunu belirten Bakan Gürlek, bu denetim ağını genişletmeyi hedeflediklerini aktardı.

"DOSYADAKİ İSİMLERE İNANAMADIK"

Hakim ve savcılar olarak dışarıdaki söylentilerden bağımsız şekilde dosyalara odaklanmak zorunda olduklarını vurgulayan Gürlek, soruşturma kapsamında önlerine gelen deliller karşısında yaşadıkları şaşkınlığı şu sözlerle ifade etti: "Şaşırdık tabi. İzlerken biz bunları görmüyorduk ama hakim-savcı olarak dosyaya bakmamız lazım. Dışardaki şey bizi ilgilendirmiyor. Baktığımız zaman şaşırdık, futbolcu isimleri, takım isimleri, inanamadık. Ama gerçekten deliller gerekiyor, deliller gelince şaşırdık ama görevimizi yapmak zorundayız."

Futbolun temiz kalması gerektiğinin altını çizen ve spor camiasındaki emeğe saygı duyulması gerektiğini belirten Gürlek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı'nın da bu süreçte üzerine düşeni yaptığını hatırlattı. Yaşanan usulsüzlüklere ilişkin hukuki sürecin başladığını duyuran Gürlek, "Maalesef şikeler yapıldı, bunu biz tespit ettik. İddianameler düzenlenmeye başlandı. Yargılamalar başlayacak. Olmaması gerekirdi ama maalesef yapılmış." dedi.

''VATANDAŞ ARTIK İCRAAT İSTİYOR''

Yargı sistemindeki temel sorunlara da değinen Adalet Bakanı, en büyük şikayetin uzayan yargılamalar olduğunu kabul etti. Görevde alışma sürecini geride bıraktığını ve doğrudan çözüm odaklı çalışmalara yönelmek istediğini kaydeden Gürlek, "Zaman çok hızlı geçti. Yargının sorunlarını biliyordum. Bir an önce artık alıştırma aşamasından icraat aşamasına geçmek istiyorum. Yargıdaki en temel eleştiri yargılamalar uzuyor. Vatandaş artık icraat istiyor. Geciken davalardan mağdur vatandaşlarımızın sorunlarının hemen devreye girmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Terörsüz bir Türkiye vizyonuna büyük önem verdiklerini ve vatandaşların artık bu sorundan tamamen kurtulmak istediğini ifade eden Gürlek, Türkiye'nin şu an güvenli bir alan olduğunu vurguladı. Gürlek, "Şu anda çok güzel gidiyor bu sürecin meyvelerini toplama aşamasına geldik. Bundan sonra Meclis yasal adımlar atacak. Önce örgütün silah bıraktığını tespit edilmesi lazım." dedi. Kişiye özel bir infaz düzenlemesi yapılmayacağını ve Terörle Mücadele Kanunu'nda bu yönde bir esneklik olmayacağını belirten Bakan Gürlek, ilgili raporda 'umut hakkı' ile ilgili hiçbir ifadenin yer almadığını da kesin bir dille aktardı.

"ÇOCUKLARI KULLANAN ÖRGÜT ÜYELERİNİN CEZALARINI ARTIRDIK"

Suça sürüklenen çocuklar meselesine de özel bir başlık açan Gürlek, ''Bir çocuk neden suça bulaşır neden şiddete meyil eder? Arkadaşlarımıza dünyadaki örnekleriyle ilgili talimat verdim. Çocukların suça bulaşmadan bunların önlenmesi lazım. Suç örgütleri çocukları kullanıyor. Çocukları kullanan örgüt üyelerinin cezalarını artırdık. İnfaz düzenlemesi yapmamız lazım, cezaları artıracağız.'' dedi.