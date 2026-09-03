Bakan Gürlek: "Suçla mücadelede taviz yok, yeniden kazandırmaktan da vazgeçmiyoruz"

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen İşyurtları Ankara Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılış törenine Bakan Gürlek'in yanı sıra Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik ve yargı mensupları katıldı.

Törende konuşan Gürlek, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın, Türkiye'nin dört bir yanındaki ceza infaz kurumlarında üretilen ürünleri vatandaşlarla buluşturduğunu belirtti.

"İNFAZ SÜRECİNDEKİ KİŞİYİ TOPLUMA HAZIRLAMAK GEREKİYOR"

Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz sistemine yalnızca cezanın yerine getirildiği bir dönem olarak bakmadıklarını vurgulayan Gürlek, "Hukuk devletinin görevi, verilen hükmü eksiksiz biçimde infaz etmek kadar, infaz sürecinde olan kişinin yeniden topluma dönüşüne hazırlayacak şekilde çalışmaktır. Çünkü ceza infaz kurumunda bulunan her insanın bir gün yeniden ailesine, çalışma hayatına ve toplumun içine döneceğini biliyoruz" diye konuştu.

Bakan Gürlek, cezaevlerinden tahliye olan kişinin hayatını yeniden kurabilmesine imkan sağlayacak bilgiye, mesleğe, iş tecrübesine ve çalışma disiplinine sahip olabilmesine önem verdiklerini kaydederek şöyle devam etti:"İşyurtları Kurumumuzun temel amacı hükümlü ve tutuklularımızın meslek sahibi olmalarını sağlamak, mevcut mesleki becerilerini geliştirmek, üretim süreçlerine katılarak sorumluluk ve iş tecrübesi kazanmalarına imkan sağlamak, tahliye sonrasında nitelikli bir işe girebilmelerini ve kendi işlerini kurabilmelerini kolaylaştırmak ve toplumsal hayata yeniden uyumlarını desteklemektir. Bu konuda yapılan araştırmalar, işyurtları kurumumuzun hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması, nitelikli iş gücü edinmeleri, ekonomik ve sosyal hayata uyum sağlamaları bakımından son derece başarılı sonuçlar ortaya koyduğunu göstermektedir."

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ SAYISI 67'DEN 73'E ÇIKTI

Adalet Bakanı Gürlek, İşyurtları Kurumu bünyesindeki 378 İşyurdu Müdürlüğünün, 200'ü aşkın iş ve meslek kolunda faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Çalışma ve işbaşı mesleki eğitim süreçlerine katılımın 2024'e göre 2025'te yüzde 32,6 oranında arttığına işaret eden Gürlek, "31 Ağustos 2026 itibarıyla 56 bin 963 hükümlü ve tutuklu bu faaliyetlerde yer almıştır. Bu büyük yapının yürütülmesinde ise 12 bin 635 personelimiz görev yapmaktadır. Mobilyadan tekstile, metal işlerinden gıdaya, tarım ve hayvancılıktan elektrik ve elektroniğe, inşaat ve onarımdan el tasarımlarına kadar birçok alanda eğitim ve üretim faaliyeti gerçekleştirilmektedir" bilgisini verdi.

Gürlek, 32 bini aşkın hükümlü ve tutuklunun söz konusu faaliyetlerin içerisinde yer aldığını belirterek, "2025 yılı içerisinde 77 binden fazla hükümlü ve tutuklu çalışma ve işbaşı mesleki eğitim süreçlerine katılmıştır" ifadelerini kullandı.

Ceza infaz kurumlarında mesleki eğitime özel bir önem verdiklerini, mesleki eğitim merkezi sayısını son 6 ayda 67'den 73'e çıkardıklarını aktaran Gürlek, "Ağustos 2026 itibarıyla 1539 hükümlü öğrencimiz bu merkezlerde eğitimlerine devam etmektedir. Bu merkezlerde verilen eğitimlerin sonrasında kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgeleri ve meslek lisesi diplomaları verilmektedir. Bugüne kadar bu kapsamda 25 binden fazla mesleki belge düzenlenmiştir" diye konuştu.

"GEÇEN SENE 699 HAFIZ KURUMLARIMIZDAN YETİŞTİ"

Ceza infaz kurumlarındaki eğitim faaliyetlerini yalnızca mesleki eğitimle sınırlı tutmadıklarını, manevi rehberlik ve eğitim çalışmaları kapsamında hafızlık eğitimi de verildiğini dile getiren Gürlek, "Geçen sene 699 hafız kurumlarımızdan yetişmiştir" dedi.

Ceza infaz kurumuna mesleği olmadan giren bir insanın, tahliye olduğunda elinde geçerli bir meslek belgesiyle çıkabilmesi, bir işyerinde çalışabilmesi, kendi işini kurabilmesi ve ailesinin geçimine kendi emeğiyle katkı sağlayabilmesinin son derece kıymetli olduğunu dile getiren Gürlek, "Çünkü yeniden suça yönelmeyi önlemenin en etkili yollarından biri de kendisine yeni, meşru ve üretken bir hayat kurabileceği yönünde bu iradeyi tutuklu ve hükümlü açısından kuvvetlendirmektir" şeklinde konuştu.

Tutuklu ve hükümlülerin tahliye sonrası iş hayatına katılması adına diğer kamu kurumları ve özel sektörle de işbirlikleri yürüttüklerini bildiren Gürlek, ceza infaz kurumunda edinilen mesleki tecrübenin gerçek çalışma hayatıyla buluşmasının kişinin tahliye sonrasında istihdama katılımını çok daha güçlü hale getirdiğini söyledi. Bakan Gürlek, gelecek dönemde hükümlü ve tutukluların istihdamı adına işbirliklerini daha da genişleteceklerini belirterek, "Önümüzdeki dönemde kamu kurumlarımızla, meslek kuruluşlarımızla ve özel sektörümüzle bu işbirliklerini daha da geliştirecek, kamu işyerlerinde eski hükümlü çalıştırılmasına ilişkin kanuni yükümlülüğün etkin uygulanmasının da takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZ, ORGANİZE SUÇ ÇETELERİNE KARŞI DEMİR YUMRUĞUNU GÖSTERİYOR"

Bakan Gürlek, adaletin yalnızca mahkeme salonlarında verilen kararlardan ibaret olmadığını belirterek, adaletin, verilen kararın doğru şekilde infaz edilmesini, toplumun güvenliğinin korunmasını, mağdurun hukukunun gözetilmesini ve cezasını çeken kişinin yeniden topluma kazandırılmasını da kapsayan bütüncül bir devlet sorumluluğu olduğuna dikkati çekti.

"Devletimiz, vatandaşımızın huzuruna kasteden suçlulara ve organize suç çetelerine karşı demir yumruğunu göstermekte ve bu mücadelede hiçbir taviz vermemektedir" ifadelerini kullanan Gürlek, güçlü devlet anlayışının bununla sınırlı olmadığını vurguladı.

Cezasını çeken insanın yeniden topluma kazandırılması, yeniden suçun içine sürüklenmemesi, meslek ve iş sahibi olarak hayatını yeniden kurabilmesi için ortaya konulan iradenin, devletin insana uzattığı pamuk eli olduğunu söyleyen Gürlek, "İşyurtları Kurumumuz, işte bu anlayışın en somut tezahürlerinden biridir. Bir taraftan suç ve suç örgütleriyle mücadelede tavizsiz bir iradeyi sürdürürken, diğer taraftan hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması için gerekli imkanları oluşturmaktan da hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonunu yalnızca ekonomide, teknolojide, savunma sanayisinde ve büyük yatırımlarda görmediklerini, bu vizyonun aynı zamanda hukukla, insan onuruyla, güçlü kurumlarla ve toplumsal huzurla da tamamlanması gerektiğine inandıklarını ifade etti. Bu kapsamda Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda "Adaletin Yüzyılı" kılma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Gürlek, hükümlü ve tutukluların eğitim ve meslek edinme imkanlarının artırılmasının da bu hedefin ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

Gürlek, işyurtlarında meslek öğrenmiş ve çalışma disiplini kazanmış kişilerin tahliye sonrasında çalışma hayatına daha kolay katılabilmeleri için de yeni modeller üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Güçlü hukuk devleti suçla kararlılıkla mücadele eder, cezanın gereğini eksiksiz yerine getirir, toplumun güvenliğini sağlar, aynı zamanda insan onurunu korur ve kişinin yeniden topluma kazandırılması için gerekli imkanları oluşturur. İşyurtları Kurumumuzun yaptığı çalışma da tam olarak bu anlayışın somut karşılıklarından birisidir" diye konuştu.

BAKAN GÜRLEK'TEN "YENİ ANAYASA" AÇIKLAMASI

Bakan Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir ortaya koyduğu sivil, demokratik, kuşatıcı ve millet iradesini esas alan yeni anayasa hedefini Türkiye Yüzyılı'nın en önemli hukuk adımlarından biri olarak görüyoruz" dedi.

Türkiye'nin demokratik olgunluğa ulaştığını aktaran Gürlek, toplumsal birikimin ve hukuk devleti anlayışının insan onurunu, temel hak ve özgürlükleri güçlü biçimde güvence altına alan, milletin ortak iradesini yansıtan yeni ve sivil bir anayasa ile taçlandırılması gerektiğine inandığını vurguladı.

Gürlek, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hukuk devletini güçlendirmeye, toplumun huzurunu korumaya ve ceza infaz sistemini daha güçlü hale getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmanın ardından İşyurtları Ankara Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışı kurdele kesilerek yapıldı. İşyurtları standlarını gezen Gürlek ve protokol üyeleri, hükümlüler ile tutuklularca üretilen ürünleri inceledi.