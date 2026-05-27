Bakan Gürlek’ten Fenerbahçe açıklaması: 2015’te yapılan silahlı saldırı yeniden incelemeye alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe futbol takımına 4 Nisan 2015’te Trabzon’da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin dosyada “kanun yararına bozma” kararı alındığını açıkladı. Daha önce takipsizlikle sonuçlanan dosya yeniden incelenecek.

Ebru Gül Müezzinoğlu
FENERBAHÇE KAFİLESİNE YÖNELİK SALDIRI DOSYASI YENİDEN İNCELEMEDE

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayla ilgili dosyanın yeniden ve titizlikle incelendiğini duyurdu.

“KANUN YARARINA BOZMA” KARARI ALINDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından dosyanın yeniden değerlendirildiğini belirtti.

Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen silahlı saldırı, milletimizin hafızasında derin izler bırakmış; sporun ruhuna ve toplumsal huzura yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçmiştir.”

“KAMU VİCDANINI RAHATSIZ ETMEYE DEVAM ETTİ”

Aradan geçen yıllara rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamadığını belirten Gürlek, soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasının kamu vicdanında rahatsızlık oluşturduğunu ifade etti.

Akın Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması, kamu vicdanını rahatsız etmeye devam etmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik.”

DOSYADA YENİ HUKUKİ SÜREÇ BAŞLIYOR

Bakan Gürlek, yapılan incelemeler sonucunda dosyaya ilişkin “kanun yararına bozma” kararının alındığını açıkladı.

Gürlek paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde, dosyaya ilişkin ‘kanun yararına bozma’ kararı dün itibarıyla alınmıştır.”

“ADALETİN TECELLİSİ İÇİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Kararın ardından daha önce verilen takipsizlik kararının yeniden hukuki değerlendirmeye tabi tutulmasının önünün açıldığını belirten Gürlek, sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade etti.

Akın Gürlek açıklamasında şunları kaydetti:

“Bu kararla birlikte, daha önce verilen takipsizlik kararının hukuki yönden yeniden değerlendirilmesinin önü açılmıştır. Amacımız, bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği vazife doğrultusunda adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek; kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe futbol takımı, 4 Nisan 2015 tarihinde deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından Trabzon’dan otobüsle ayrıldığı sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırıda takım otobüsüne ateş açılmış, olay Türk futbolunda büyük yankı uyandırmıştı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma yaklaşık 5,5 yıl sonra takipsizlik kararıyla sonuçlanmıştı.

