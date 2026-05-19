Bakan Gürlek'ten FETÖ'ye dijital darbe mesajı! "Kara propaganda hüsranla sonuçlanacak"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin dijital güvenliğini hedef alan FETÖ bağlantılı hesaplara yönelik adli süreçlerin aralıksız sürdürüldüğünü duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Siber Vatan' kavramı üzerinden yürütülen operasyonlar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. 'Siber Vatan'da dijital güvenlik ve milli egemenliği hedef alan FETÖ bağlantılı hesaplara yönelik adli süreçlerin kararlılıkla yürütüldüğünü belirten Gürlek, dijital dünyadaki tehditlere karşı sürdürülen yasal işlemlerin güncel durumunu aktardı.

DİJİTAL PROPAGANDAYA KARŞI ADLİ MEKANİZMALAR DEVREDE

Sanal dünyadaki terör faaliyetlerine yönelik sürecin işleyişini değerlendiren Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Siber Vatan’da devletimizin güvenliğini tehdit eden ve terör propagandası yürüten FETÖ hesaplarına karşı adli mekanizmalarımız kararlılıkla ve kesintisiz şekilde işletilmektedir" dedi. Bu beyanla birlikte, dijital platformlarda kamu düzenini bozmaya yönelik girişimlerin takip edildiği ve gerekli hukuki adımların atıldığı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmış oldu.

Bakan Gürlek, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajının devamında siber suç ağlarının bertaraf edilmesine yönelik yürütülen genel devlet stratejisine ve kurumlar arası ortak çalışmaya da değindi. Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Siber Vatan’da devletimizin güvenliğini tehdit eden ve terör propagandası yürüten FETÖ hesaplarına karşı adli mekanizmalarımız kararlılıkla ve kesintisiz şekilde işletilmektedir. 'Siber Vatan'da dijital güvenliğimizi ve milli egemenliğimizi hedef alan her türlü kara propaganda ve psikolojik harekat girişimi, mutlaka hüsranla sonuçlanmaktadır. Yargı teşkilatımız, İçişleri Bakanlığımız ve İletişim Başkanlığımız arasındaki bu güçlü eş güdüm ve koordinasyon, Siber Vatanımızın her bir noktasında yüksek teyakkuz haliyle kesintisiz sürecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dijital terörün ve siber suç ağlarının tamamen bertaraf edilmesi amacıyla verdiğimiz mücadele kararlılıkla devam edecektir."

