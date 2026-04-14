Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: ''Soruşturma ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılacak''

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası kapsamında 7 farklı ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu da bulunurken, Bakan Akın Gürlek soruşturmanın hiçbir şüphe göz ardı edilmeden yürütüleceğini açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: ''Soruşturma ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılacak''
Yayınlanma:

Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun dosyası yeniden açıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde toplam 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Gürlek, "Soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır" dedi.

ESKİ VALİNİN OĞLU İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma çerçevesinde harekete geçen kolluk kuvvetleri şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alan dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu, İstanbul'da gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 12 kişi ise adli işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Tunceli'ye götürüldü.

Gözaltı işlemlerinin ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi bir paylaşım yaptı. Dosyanın çok yönlü olarak incelendiğini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızca önemli bir adım atılmış; çok yönlü yürütülen çalışmalar neticesinde gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kamu vicdanında derin iz bırakan bu soruşturma, tüm yönleriyle yeniden ele alınmakta; hiçbir şüphe ve iddia göz ardı edilmeden, ucu nereye giderse gitsin kararlılıkla araştırılmaktadır. Bu zorlu ve kapsamlı süreci büyük bir sabırla takip eden Doku ailesinin acısını paylaşıyor; adaletin tecellisi için özveriyle görev yapan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve hassasiyetle çalışan kolluk güçlerimize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı, Adaletin Yüzyılı olacaktır' vizyonu doğrultusunda; faili meçhul hiçbir olay kalmayana kadar, hukukun tüm imkanlarını seferber etmeye devam edeceğiz."

Akın Gürlek Gülistan Doku tunceli
