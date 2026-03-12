Bakan Gürlek'ten Rojin Kabaiş'in babasına yönelik tehdit iddialarına ilişkin açıklama: Adli soruşturma başlatıldı

Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'e yönelik gündeme gelen tehdit iddiaları üzerine adli makamlar devreye girdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili harekete geçtiğini bildirdi.

Gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşan Bakan Gürlek, hiç kimsenin baskı altında kalmasına izin verilmeyeceğini belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Rojin Kabaiş’in babası Sayın Nizamettin Kabaiş’in kamuoyuna yansıyan tehdit iddialarına ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden hiçbir fiile müsamaha gösterilmesi mümkün değildir. Söz konusu iddialar tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir. Soruşturma süreci, hukukun çizdiği çerçevede bağımsız yargı makamlarınca hassasiyetle yürütülecektir. Kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına izin verilmeyecek, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

NE OLMUŞTU?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Arama çalışmalarının 18. gününde, 15 Ekim 2024'te, Kabaiş'in cansız bedeni Van Gölü kıyısındaki Molla Kasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu.

Olayın ardından ilk etapta intihar ihtimali üzerinde durulmuş, ancak baba Nizamettin Kabaiş kızının cinayete kurban gittiğini savunarak adalet arayışını başlatmıştı. İlerleyen süreçte adli tıp raporlarına yansıyan şüpheli DNA bulguları ve soruşturma dosyasındaki soru işaretleri, cinayet şüphelerini ve kamuoyunun tepkisini artırmıştı.