Bakan Hakan Fidan; İran, Pakistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve ABD’li yetkililer ile bugün telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmelerde bölgedeki son durum ve savaşı sona erdirmek amacıyla yürütülen faaliyetler değerlendirildi.