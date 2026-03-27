Bakan Hakan Fidan; İran, Pakistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, Pakistan ve Mısır dışişleri bakanları ile ABD’li yetkililerle telefon görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde bölgedeki son durum ve savaşı sona erdirmeye yönelik adımlar ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammad Ishaq Dar, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve ABD’li yetkililer ile bugün telefon görüşmeleri yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmelerde bölgedeki son durum ve savaşı sona erdirmek amacıyla yürütülen faaliyetler değerlendirildi.