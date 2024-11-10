Bakan Hakan Fidan’dan Atatürk’ü anma mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan Hakan Fidan’dan Atatürk’ü anma mesajı
Yayınlanma:

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86’ncı yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum. Türkiye'nin bağımsız çizgisini ve ilkeli duruşunu temsil eden dış politika vizyonumuzu sürdürüyor, atalarımızdan bizlere miras kalan milli mücadele ruhuyla çalışmamıza devam ediyoruz."

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