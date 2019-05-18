Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nın komuta kademesi, F-35 uçaklarının konuşlanacağı Malatya'daki üs komutanlığını denetledi. Bakan Akar, S-400 ve F-35 konularında Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirdiğini söyledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlarla birlikte 7'nci Ana Jet Üs komutanlığına gitti. Bakan, bir F-4E uçağındaki yerli üretim akıllı mühimmatı inceledi.



Faaliyetlere ilişkin Üs Komutanı Tuğgeneral Selim Karsavuranoğlu’ndan brifing alan, Bakan Akar, daha sonra filo komutanları ve pilotlarla bir araya geldi.



Bakan Akar ve komutanlar daha sonra F-35 uçaklarının konuşlanacağı alana geçti. Buradaki çalışmaları inceleyen Bakan Akar, gelinen son duruma ilişkin bilgi aldı.



Akar, S-400 baskına değindi, takvimin işlediğini söyledi.



Terörle mücadelenin süreceğini söyleyen Akar, Türkiye'nin haklarından ödün verilmeyeceğinin altını çizdi.



ulusal.com.tr

