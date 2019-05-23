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Bakan Hulusi Akar'dan 'İncirlik Üssü kapatılır mı' sorusuna yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kürecik ve İncirlik üslerinin kapatılması gibi bir seçeneğin gündemde olup olmadığı sorusuna "Bazı şeyleri şimdiden konuşunca sihri bozuluyor. Sonuçlar ortaya çıktıkça kendi tedbirlerimizi alacağız" yanıtını verdi

Bakan Hulusi Akar'dan 'İncirlik Üssü kapatılır mı' sorusuna yanıt

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, ABD’nin yaptırım tehditlerine karşı Türkiye’nin nasıl bir karşılık verebileceği, Kürecik ve İncirlik üslerinin kapatılması gibi bir seçeneğin gündemde olup olmadığı soruldu.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Akar'ın sorunun yanıtını açıkta bıraktığını belirterek, Akar'ın "Bazı şeyleri şimdiden konuşunca sihri bozuluyor. Sonuçlar ortaya çıktıkça kendi tedbirlerimizi alacağız" dediğini yazdı.

Acet, şu ifadeleri kullandı:

"S-400 konusunda son derece kritik bir fotofinişe doğru ilerliyoruz.

Ankara için birkaç aylık zaman diliminde yapılacak olan tercihler, yeni yönelimler, hatta Akar’ın satır arasında bir cümle ile geçirdiği gibi “Yeni bir Dünya’da Türkiye’nin yerini alması’ gibi yeni durumları karşımıza çıkartabilir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #hulusi akar #incirlik üssü
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