Bakan Işıkhan duyurdu: SGK'dan AR-GE ve klinik araştırmalara finansman desteği
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, sağlık alanında yürütülen bilimsel araştırmaları ve teknoloji geliştirme çalışmalarını desteklemek amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildiğini açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ülkenin sağlık bilim ve teknolojileri alanındaki gelişimi ile AR-GE kapasitesini artırmak ve tıbbi inovasyonu teşvik etmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) finansman kapsamı genişletildi.

Bakan Işıkhan tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

''Sağlık alanında yürütülen bilimsel araştırmaları ve teknoloji geliştirme çalışmalarını destekliyoruz.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar sayesinde;

AR-GE kapasitesini artırmak ve tıbbi inovasyonu teşvik etmek için finansman kapsamını genişlettik.

Belirli şartları taşıyan kamu hastaneleri ile devlet üniversitelerindeki klinik araştırmalarda sunulan genel sağlık sigortası kapsamındaki sağlık hizmetlerini SGK finansmanı altına aldık.

Böylelikle genel sağlık sigortalı vatandaşlarımız en modern ve yenilikçi tedavi yöntemlerine daha kolay ulaşacak, akademi dünyamızın desteğiyle ülkemizin inovasyon gücüne destek olacağız.''

