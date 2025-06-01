Bakan Işıkhan duyurdu: Yeni nesil iş arama modeli devrede

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İŞKUR’un yapay zeka destekli yeni platformu hakkında bilgi verdi. “Bana Uygun İşler” adıyla hizmet veren sistemin, teknolojiyi istihdamla buluşturan önemli bir adım olduğunu belirten Işıkhan, sistemin kısa sürede yüksek kullanıcı etkileşimi yakaladığını söyledi.

45 BİN KİŞİ İLANLARI GÖRÜNTÜLEDİ, 9 BİN 638 KİŞİ BAŞVURU YAPTI

Bakan Işıkhan, sistemin hayata geçirilmesinin ardından 45 bini aşkın kişinin platform üzerinden kendisine özel olarak önerilen iş ilanlarını görüntülediğini ve bu kişilerden 9 bin 638’inin doğrudan başvuruda bulunduğunu açıkladı.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

“İŞKUR Bana Uygun İşler” sistemi, kullanıcıların eğitim bilgileri, mesleki deneyimleri ve ilgi alanları gibi kişisel verilerini analiz ederek, en uygun iş ilanlarını sunuyor. Yapay zeka algoritmaları sayesinde aday ile pozisyon arasındaki uyum maksimum düzeye çıkarılmaya çalışılıyor.

Bakan Işıkhan, sistemin hem İŞKUR’un e-Şubesi üzerinden hem de mobil uygulaması aracılığıyla erişilebilir olduğunu belirtti. Hedeflerinin her vatandaşın kendi niteliklerine en uygun işe hızlı ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Işıkhan, teknolojinin sunduğu imkanların kamu hizmetlerine entegre edilmesinin önemine dikkat çekti.