Bakan Işıkhan'dan açıklama: Emekli ikramiyelerinde rakam güncellenecek mi?

Bakan Işıkhan, emekli ikramiyeleri hakkında yapılacak herhangi bir güncelleme olup olmayacağıyla ilgili gelen soruları yanıtladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan Işıkhan'dan açıklama: Emekli ikramiyelerinde rakam güncellenecek mi?
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Bakan Işıkhan, "Emekli ikramiyeleriyle ilgili bir düzenleme olup olmayacağı konusunda bir belirsizlik var. Bugün yapılan eleştirilerde, TÜİK verilerine göre bile ikramiyenin 8 bin lira olması gerektiği belirtiliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki soruya, "Bu konuda herhangi bir yorumda bulunmak mümkün değil. Belli durumlar var. Meclis'te gündeme geldiği takdirde, SGK olarak ödemeye hazırız. Meclis’ten geçer geçmez ödemelerimizi gerçekleştireceğiz. Rakam zaten netleşti, bunun dışında bir güncelleme yapılması söz konusu değil." şeklinde yanıt verdi.

Bakan Işıkhan, emekli ikramiyelerinin rakamıyla ilgili eleştirilerin hatırlatılması üzerine de, "O sizin yorumunuz. Bizim disiplinli bir şekilde gerçekleştirdiğimiz iyi bir oran. Bayram ikramiyelerinin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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