Bakan Işıkhan'dan işsizlik oranları ve emekli ikramiyesi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, maden işçilerinin eylemleri, istihdam rakamları ve emekli ikramiyelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DORUK MADENCİLİK'E MİLYONLUK CEZA KESİLDİ

Basın mensuplarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak açıklamalarına başlayan Bakan Işıkhan, Doruk Madencilik sürecini başından itibaren yakından takip ettiklerini vurguladı. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını konuyla ilgili talimatlandırdıklarını belirten Işıkhan, sürece ilişkin cezai yaptırımları şu sözlerle aktardı: "2023 yılında bu firmaya biz 2 milyon lira bir ceza kestik, işçi alacaklarının ödenmemesi nedeniyle. Daha sonra 2025 yılında da ne yazık ki yine aynı sebepten dolayı bu firmaya 20 milyona yakın bir ceza öngördük. Biz süreci yakından takip ediyoruz."

İşçi eylemlerinin suhulet ve sağduyu ile tamamlandığı bilgisini veren Işıkhan, İçişleri, Enerji ve Çalışma Bakanlıklarının koordineli yürüttüğü görüşmeler neticesinde işverenin maden işçilerinin alacaklarını ödeme taahhüdünde bulunduğunu aktardı.

BAKANLIK SESSİZ KALDI ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Muhabirlerin, bakanlığın 9 gün boyunca açıklama yapmadığı ve işçilerin açlık ile gaz spreyine maruz kaldığı yönündeki sorularını da yanıtlayan Bakan Işıkhan, sessiz kalındığı iddialarını reddetti. Işıkhan, "Olur mu, sosyal medyamızı takip etmediniz mi? Sosyal medyada her zaman emekçiden yana tavrımızı biz gösterdik." ifadelerini kullandı.

Sürecin Çalışma Genel Müdürlüğü, Rehberlik Teftiş Başkanlığı ve Bakan Yardımcıları gözetiminde yürütüldüğünü ifade eden Işıkhan, eylem yapan madencilerin temsilcilerinin bakanlığa davet edildiğini belirtti. İşveren ile işçi temsilcilerini aynı masaya oturtarak sorunu çözdüklerini dile getiren Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 24 yıldır her zaman emekçilerin yanında olduklarını kaydetti.

İŞSİZLİK ORANINDA DÜŞÜŞ

İstihdam rakamları ve iş gücüne katılım oranları hakkında da bilgi veren Bakan Işıkhan, işsizlik oranının yüzde 8.1 olarak açıklandığını hatırlattı. Uygulanan aktif iş gücü politikalarıyla istihdamda tarihi seviyelere ulaşıldığını belirten Işıkhan, "Genç işsizlik oranımızda da bir düşüş yaşandı. 0.3 puan gibi bir düşüş yaşandı. Bu da uyguladığımız politikaların sonuçlarını görebilmek çok önemli. Ve 34-35 aydır tek haneli seviyelerde seyrediyor işsizlik oranı." açıklamasında bulundu.

Çevredeki savaş ortamına rağmen Türkiye'nin güçlü ve dinamik bir ekonomiye sahip olduğunu savunan Işıkhan, gençlere yönelik 5 alt projeden oluşan istihdam hamlesinin büyük bir kısmının uygulamaya alındığını söyledi. Önümüzdeki süreçte gençler, kadınlar ve dezavantajlı grupların iş gücüne katılımını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

EMEKLİYE ZAM YOK, ERKEN ÖDEME İHTİMALİ MASADA

Kurban Bayramı'nda emekli ikramiyelerinde artış olup olmayacağına yönelik soruya net bir yanıt veren Işıkhan, zam kapılarını kapattı. Bakan Işıkhan konuya ilişkin, "Hayır. Yine aynı Ramazan Bayramı'nda verdiğimiz ikramiye tutarında Kurban Bayramı'nda da kıymetli emeklilerimize vereceğiz inşallah. Bunda herhangi bir değişiklik yok." dedi.

İkramiyelerin erken ödenmesi talepleriyle ilgili de konuşan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı ile görüşülerek bir takvimlendirme yapılacağını ve ödemelerin bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılması için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.