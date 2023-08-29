Bakan Işıkhan'dan Kızılay'a kan bağışı çağrısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu. Bakan çağrısı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Işıkhan'dan Kızılay'a kan bağışı çağrısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Türk Kızılaya kan bağışında bulundu
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Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milletin merhamet ve şefkat eli Kızılayın Ulusal Kan ve Kök Hücre Bağışı Kampanyası kapsamında Bakanlıkta kurduğu stantta kan bağışında bulunduğunu bildirdi.

Bakan Işıkhan, "Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır, tüm vatandaşlarımızı ve Bakanlık çalışanlarımızı kan vererek hayat kurtarmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Işıkhan, kan bağışı sırasında yaptığı açıklamada ise Bakanlık olarak, 100 yıldan fazla süredir vatandaşın en zor anlarında yanında olan Kızılaya kan vererek destek olduklarını söyledi.

Düzenli kan bağışında bulunduğunu ifade eden Işıkhan, "Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Çünkü güzel bir söz var; 'Kan ver, sıhhat bul.' Ben yaklaşık 30 yıldır üçer aylık dönemler halinde sürekli kan bağışında bulunuyorum. Diğer bakan arkadaşlarımızın da bu sürece katılmasını şiddetle öneriyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Vedat Işıkhan # türk kızılay
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