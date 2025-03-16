Bakan Işıkhan'dan maden işçilerine sahur ziyareti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir’in Efemçukuru Madeni'nde çalışan maden işçileriyle sahur yaptı. Gece geç saatlerde madene giden Bakan Işıkhan, işçilerle aynı sofrada oturarak sahurun bereketini paylaştı.

Bakan Işıkhan, sahur buluşmasına dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İzmir Efemçukuru Madeni'nde, maden işçisi kardeşlerimizle bir araya gelerek sahur sofrasının bereketini, muhabbetini paylaştık. Emeğin, alın terinin ve dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen madenci kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum."

