Bakan Kacır açıkladı: Türkiye’nin “Yerli Navigasyonu” için imzalar atıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da Yerli Navigasyon Projesi İmza Töreni’ne katıldı. Dijital çağın en stratejik alanlarından biri olan konum ve harita teknolojilerinde Türkiye'nin yetkinliklerini artıracak projenin detaylarını paylaşan Kacır, bu adımın ekonomiye ve teknoloji ekosistemine önemli katkılar sunacağını belirtti. Kacır, sürece ilişkin değerlendirmesinde, "Dijitalleşme, şehirleşmeden ulaşıma, ekonomiden sağlığa pek çok sahada derin ve çok katmanlı etkiler oluşturuyor." dedi.

DİJİTALLEŞME İLE GÜÇLENEN EKONOMİK BAĞIMSIZLIK

Yenilikçi teknolojileri, başarılı bir inovasyon kültürü ve vizyoner yönetim anlayışıyla iş süreçlerine entegre eden kurumların giderek zorlaşan küresel rekabette öne çıktığını belirten Bakan Kacır, bu teknolojileri geliştirip üretebilen ülkelerin ekonomik bağımsızlıklarını sağlamlaştırdığını ifade etti. Kacır'ın aktardığına göre, bu üretim kapasitesine sahip ülkeler stratejik alanlarda söz sahibi oluyor ve geleceğin dünyasını inşa etme ayrıcalığına kavuşuyor.

Dijital teknolojilerin sunduğu fırsatlardan en verimli şekilde yararlanmanın temel şartının veriyi üretmek, işlemek, güvenli bir biçimde yönetmek ve ekonomik değere dönüştürmek olduğunu vurgulayan Kacır, konum, harita ve navigasyon teknolojilerinin bu noktada kritik bir başlık olduğunu dile getirdi. Bakan Kacır, projenin önemini şu sözlerle ifade etti: "Yerli navigasyon sistemlerine dönük atılan adımlar, veri egemenliğini tahkim eden, dışa bağımlılığı azaltan ve ülkemizin stratejik ihtiyaçlarına milli çözümler üreten bir hamle niteliğinde."

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla savunma sanayisinden yerli otomobile kadar birçok alanda yüksek teknoloji ihraç eden Türkiye'nin, bu stratejik sahada da geri kalmasının düşünülemeyeceği belirtildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefine ulaşmak amacıyla yürüttüğü çalışmalara da değinen Kacır, teknoloji ekosistemini Rekabet Öncesi İş Birliği Programları ile desteklediklerini açıkladı. Bu programlar aracılığıyla büyük ölçekli firmalar, KOBİ’ler ve akademi dünyası ortak bir teknolojik geliştirme odağında bir araya getiriliyor. Bakanlık, bugüne kadar açılan çağrılarla yazılım teknolojileri, yapay zeka, çip ve nükleer enerji gibi alanlarda milli egemenlik ve teknoloji odaklı kalkınma hedefleri doğrultusunda pek çok kazanımın önünü açmış bulunuyor.

TÜRKİYE'Yİ DAHA İLERİ TAŞIYORUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının harita ve navigasyon uygulaması geliştirme projeleri çağrısı doğrultusunda, konum tabanlı teknolojilerde Türkiye'nin milli kapasitesini artırmak için yeni bir adım atıldı. Bu hamleyle stratejik ihtiyaçlara yanıt veren yenilikçi çözümlerin desteklenmesi ve ülkenin bu alanda küresel ölçekte daha ileri bir konuma taşınması planlanıyor. Çalışmalar kapsamında; yüksek kullanıcı kapasitesine sahip, güncel ve güvenilir veri altyapısıyla işleyen, yapay zeka ile büyük veri teknolojilerini kullanan Yerli Navigasyon Uygulamalarının hayata geçirilmesi hedefleniyor. Geliştirilecek sistemlerin ulaşımdan acil durum yönetimine, güvenlikten sürdürülebilirliğe kadar geniş bir yelpazede katma değer sağlaması öngörülüyor. Uygulamanın ayrıca kullanıcı taleplerine duyarlı ve milli önceliklerle uyumlu bir yapıda olması planlanıyor.

BAŞARSOFT, BVB VE TOG GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ

Söz konusu stratejik vizyonun ilk meyvesi olarak nitelendirilen projenin imzaları atıldı. Başarsoft, BVB ve TOG şirketleri, yerli navigasyon uygulamasını geliştirmek amacıyla ortaklık kurdu. Oluşturulacak yeni altyapı sayesinde vatandaşların günlük yaşamlarında daha güvenli, hızlı ve akıllı bir navigasyon deneyimi yaşaması sağlanacak.

Hayata geçirilecek uygulamanın; mobiliteden lojistiğe, akıllı şehir uygulamalarından e-ticarete, turizmden afet ve acil durum yönetimine kadar pek çok sektörün dijital dönüşümüne ivme kazandırması bekleniyor. Proje, bu dikeylerde yeni girişimlerin ortaya çıkmasını da doğrudan destekleyecek. Türkiye'ye yeni yetkinlikler sunacak olan yerli sistem, yabancı navigasyon uygulamalarına karşı başarılı bir alternatif oluşturarak dışa bağımlılığı düşürecek ve ülkenin dijital egemenliğini tahkim edecek.

HEDEF KÜRESEL ÖLÇEKTE MARKA DEĞERİ YARATMAK

Projeyle birlikte geliştirilecek uygulamanın sadece yurt içinde değil, uluslararası pazarlarda da karşılık bulan ve küresel boyutta marka değerine ulaşan bir teknolojik ürüne dönüştürülmesi amaçlanıyor. Sürecin temel gayesi, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak ve ülkeyi geleceğin dünyasında daha güçlü bir konuma taşımak olarak açıklandı.

Bu hafta başı itibarıyla duyurulan Yapay Zeka Vizyonu programı ile Türkiye'nin yapay zeka alanındaki yol haritasının belirlenmesinde toplumun her kesiminden destek alınması hedefleniyor.

Sürece dahil olmak isteyen vatandaşlar ve sektör paydaşları, 10 Nisan 2026 tarihine kadar "sanayi.gov.tr" adresi üzerinden Eylem Planı'na doğrudan katkı sunabilecek. Bakan Kacır, Türkiye'deki her bir girişimin, şirketin ve bireyin sağlayacağı katılımın büyük önem taşıdığını vurguladı. Özellikle gençlerin sürece dahil olmasıyla ülkenin geleceğe çok daha güçlü ilerleyeceğini belirten Kacır, herkesi yapay zeka vizyonuna ortak olmaya çağırdı ve hayata geçirilen projenin hayırlı olmasını diledi.

YERLİ NAVİGASYON PROJESİNDE İMZALAR ATILDI

Açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından yerli navigasyon projesinin resmi imza törenine geçildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır himayelerinde düzenlenen imza törenine; Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgem, BVB Navigasyon Yönetim Kurulu Başkanı Alim Küçükpehlivan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ve Başarsoft Genel Müdürü Tuncay Küçükpehlivan katıldı.