Bakan Kacır Ağrı'da konuştu: "Türkiye Yüzyılı’nı kararlılıkla inşa ediyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugünün büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye’sini inşa ettik. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı’nda daha büyük, daha güçlü bir ülke konumuna kararlılıkla taşıyacağız" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak amacıyla Ağrı’ya gelen Bakan Kacır, Bölge Kalkınma İdaresi-Kalkınma Ajansı Projeleri Toplu Açılış Töreni’ne katılarak bir konuşma yaptı.

AĞRI'YA 25,7 MİLYAR LİRALIK YATIRIM VE 6 BİN İSTİHDAM

Ağrı’da sanayi altyapısının güçlendirilmesi için önemli adımlar attıklarını vurgulayan Kacır, bölgedeki yatırımlara ilişkin şu rakamları paylaştı: "Organize Sanayi Bölgesi altyapı projelerine 355 milyon lira finansman sağladık. Diyadin, Patnos ve Eleşkirt sanayi sitelerini hizmete açtık. KOSGEB aracılığıyla KOBİ’lerimize 421 milyon lira destek verdik. 25,7 milyar lira sabit yatırım ve 6 binden fazla istihdam oluşturduk."

SGK İŞVEREN PAYINA 14 YIL DESTEK

Bakan Kacır, Ağrı için devreye alınan yeni teşvik sisteminin detaylarını da açıkladı. Kentte yapılacak yatırımlarda çalışanların SGK işveren paylarının 12 yıl boyunca Bakanlık tarafından karşılanacağını belirten Kacır, "Yatırım Organize Sanayi Bölgelerinde yapılırsa bu süre 14 yıla çıkacak" diye konuştu.

Kacır ayrıca, "Ağrı’da dört yıldız ve üzeri otel, entegre süt ve et işleme tesisi, yapağı işleme tesisi gibi yatırımlara 240 milyon liraya kadar finansman desteği ve yüzde 50 vergi indirimi sağlıyoruz" bilgisini verdi.

Ağrı’nın turizm, tarım ve hayvancılık potansiyeline de değinen Bakan, "Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı, Diyadin termal kaynakları ve Balık Gölü gibi değerlerle turizm gelirini artırmayı hedefliyoruz. Entegre et ve süt tesisleriyle üretimden pazarlamaya güçlü bir değer zinciri kuracağız" ifadelerini kullandı. Kalkınma ajanslarının desteklerini de sıralayan Kacır, Serhat Kalkınma Ajansı aracılığıyla Ağrı’da 226 projeye 535 milyon lira, DAP Bölge Kalkınma İdaresi ile de 85 projeye 524 milyon lira destek sağlandığını kaydetti. Bakan, bu fonların eğitim, sağlık, spor ve istihdam alanında çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

"BU TOPRAKLAR BEREKETLENECEK, YENİ UMUTLAR FİLİZLENECEK"

Doğubayazıt, Tutak ve Diyadin’de kurulan tekstil atölyeleriyle 450 kişiye iş imkânı oluşturduklarını dile getiren Bakan Kacır, "Bu atölyeler 10 milyon dolar ihracata imza attı" dedi. Kacır, "Ağrılı gençlerimizi bilim ve teknolojiye dahil etmek için Deneyap Teknoloji Atölyesi ve Milli Teknoloji Atölyesi’ni kurduk" diye ekledi.

Kacır, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Artık terörün tüm izlerini silerek Türkiye Yüzyılı’nı kararlılıkla, azimle, yılmadan inşa etme vaktidir. Bu topraklar terörün gölgesinden arındıkça bereketlenecek, yeni umutlar filizlenecek".