Bakan Kacır Bakü'den duyurdu: Türk dünyası 'Türkçe yapay zeka' için birleşiyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Teknoloji ve İnovasyon Bakanları 2. Toplantısı'nın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kacır, Türk dünyasının geleceği için sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki iş birliklerinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

TDT BAKANLARI BAKÜ'DE BİR ARAYA GELDİ

Toplantının Bakü'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Kacır, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'un ev sahipliğinde bir araya geldiklerini belirtti. Kacır, "Geçtiğimiz yıl ilkini İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz toplantıda attığımız temellerin, aldığımız kararların hem gözden geçirmesini hem de önümüzdeki dönemin yol haritasını gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Türk dünyasının potansiyeline dikkat çeken Bakan, "Gerçekten bu alanlar sanayi, teknoloji, inovasyon ve bilimsel araştırma, geliştirme alanları Türk dünyasının istikbali için çok kıymetli. Türk dünyası 4 milyon 250 bin kilometrekare alanda 160 milyondan fazla insan gücüyle dünya ekonomisinde inşallah çok daha iddialı hale gelecek ve bu süreçte sanayi teknoloji alanlarında attığımız adımlar çok önemli bir rol oynayacak" ifadelerini kullandı.

HEDEF: TÜRKÇE BÜYÜK DİL MODELİ VE YAPAY ZEKA İŞ BİRLİĞİ

Bakan Kacır, bugünkü toplantılarda özellikle 5 ana konuya odaklandıklarını belirtti. Bu konuların başında dijital dönüşüm ve yapay zekanın geldiğini vurgulayan Kacır, yapay zekanın günümüz dünyasındaki dönüştürücü gücüne işaret etti.

Kacır, Türk dünyası olarak bu alandaki hedeflerini şöyle açıkladı: "Bugünün dünyasında yapay zeka dönüşümün ana motoru ve Türk dünyası olarak yapay zeka alanında iş birlikleri gerçekleştirmek, ortak altyapılar kurmak, yapay zekanın etik çerçevesini birlikte oluşturmak ve özellikle Türkçe büyük dil modeli çalışmasını birlikte hayata geçirmek arzusundayız." Aynı zamanda sanayinin dijital dönüşümünü hızlandırarak verimliliği ve katma değeri yükseltmenin de öncelikleri arasında olduğunu belirtti.

YEŞİL DÖNÜŞÜM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM ÖNCELİKLİ

Bir diğer önemli başlığın yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretim olduğunu ifade eden Kacır, bu alandaki iş birliği planlarını detaylandırdı. Bakan, "Bu konuda da özellikle karbon emisyonunun azaltılması, sanayide yeşil enerjinin, yenilenebilir enerjinin kullanımının arttırılması, atık geri kazanımının döngüsel ekonominin güçlendirilmesi, sanayi bölgelerinde bu altyapıların kurulması ve yaygınlaştırılması konusunda hem Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri arasında tecrübe paylaşımı hem de ortak adımların, ortak programların gerçekleştirilmesi için birlikte daha fazla çaba göstereceğiz" dedi.

Toplantıda ele alınan bir başka kritik başlığın Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ'ler) olduğunu belirten Bakan Kacır, KOBİ'lerin ekonomideki merkezi rolüne dikkat çekti.

Kacır, KOBİ'lere yönelik planlanan adımları şu sözlerle özetledi: "KOBİ'ler ekonomimizin ana dinamiğini oluşturuyor ve KOBİ'lerin teknolojiye ve finansmanına erişimin konusunda da bu alanda çalışan kurumlarımız arasında ortak programları güçlendirmek, girişim sermayesi fonlarının birlikte çalışmasını teşvik etmek, kuluçka merkezleri hızlandırma programları gibi uygulamaları, teknoparklar arasında iş birliklerinin güçlendirilmesi gibi adımları önümüzdeki dönemde daha güçlü şekilde hayata geçirmek gayretinde olacağız."

"TÜRK METROLOJİ TEŞKİLATI'NIN KURULMASI İÇİN BİRLİKTE GAYRET GÖSTERECEĞİZ"

Metroloji, standardizasyon ve ürün güvenliği alanlarında ortak adımlar atmanın da önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirten Kacır, bu alandaki somut hedefleri açıkladı.

Bakan, "Burada Türk Metrolojİ Teşkilatı'nın kurulması için birlikte gayret göstereceğiz. Ürün güvenliği altyapılarımızı uyumlaştırmak, böylelikle ülkelerimiz arasındaki ticareti kolaylaştırmak ve büyütmek için çaba göstereceğiz" diye konuştu.

Son olarak uzay teknolojileri ve ileri mühendislik alanlarındaki iş birliği potansiyeline değinen Kacır, bu alandaki hedefleri sıraladı. Bakan, "Yine son ama çok kritik bir başka başlık da bizim için uzay teknolojileri ve ileri mühendisi kalanları. Burada ortak uydu geliştirme, gerek haberleşme uydularında gerek gözlem uydularında birlikte programlar, projeler geliştirme konusunda ve bu alanda çalışan insan kaynağına yetiştirme konusunda birlikte çok daha fazla çaba göstereceğiz" dedi.

Teknofest gibi gençlere yönelik organizasyonların önemine de vurgu yapan Kacır, "Yine Teknofest gibi gençlerimizin teknolojik girişimcilik yolculuğuna çıkmasını kolaylaştıran etkinlikleri, organizasyonları Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinde hep birlikte gerçekleştirmeye dönük adımları da inşallah hep birlikte atacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, sözlerini "Ben bu toplantıların ülkelerimizin aydınlık yardımlarına inşallah katkı sunmasını ümit ediyorum" diyerek tamamladı.