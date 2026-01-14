Bakan Kacır duyurdu: Dünyada satılan her 3 SİHA'dan 2'si Türk malı! İşte o rakamlar...

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı "Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi", Ankara'daki bir otelde gerçekleştirildi.

Zirvede kürsüye çıkan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayisinde yerlilik ve millilik vurgusu yaparak, sektörün güncel durumu ve gelecek hedefleri hakkında somut veriler paylaştı.

ANAHTARI SİZİN ELİNİZDE OLMAYAN KAPI SİZE AİT DEĞİLDİR

Dünyadaki güç dengelerinin değiştiği bir süreçten geçildiğini belirten Bakan Kacır, savunma bütçelerinin tek başına güvenlik garantisi sağlamadığını ifade etti. Kriz anlarında yerli teknolojinin önemine değinen Kacır, şu değerlendirmeyi yaptı: "Anahtarı sizin elinizde olmayan bir kapı, size ait değildir. AR-GE'siyle, test altyapısıyla, seri üretimiyle, insan kaynağıyla bütüncül bir savunma sanayisi kuramayan ülkeler, en kritik anda başkalarının takvimine, lisansına, onayına ve siyasi şartlarına mahkum olur."

Son 23 yılda yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lerin üzerine çıktığını hatırlatan Kacır, dünyada satılan her 3 askeri insansız hava aracından 2'sinin Türk firmaları tarafından üretildiğini bildirdi. ALTAY tankı, SİPER füzesi, MİLGEM ve TCG Anadolu gibi projelerin yanı sıra balistik füze çalışmalarına da değinen Kacır, şu bilgileri aktardı: "Balistik füzemiz TAYFUN'un test atışlarına devam ediyoruz. 2 bin kilometre menzilli füze geliştirme programını kararlılıkla sürdürüyoruz. Bizden neyi esirgiyorlarsa onun daha iyisini yerli ve milli olarak üretiyoruz. 3 bin 500'ü aşkın şirket, araştırma kurumlarımız ve üniversitelerimizde 100 bin çalışanın emek verdiği dev bir üretim ve teknoloji geliştirme ağına sahibiz."

SON 23 YILDA 369 MİLYAR LİRALIK YATIRIMIN ÖNÜ AÇILDI

Bakanlık olarak sağladıkları desteklerin bilançosunu da paylaşan Kacır, sektördeki finansal büyüklüğe dikkat çekti. Kacır, "Son 23 yılda 965 savunma sanayisi yatırımını teşvik ettik, 369 milyar liralık yatırımın önünü açtık, TÜBİTAK burs ve destek programlarıyla 2 bin 142 savunma sanayisi projesine ve 4 bin 300 bilim insanıyla gencimize 64 milyar lira kaynak sunduk." dedi.

Kacır, TÜBİTAK enstitüleri bünyesinde geliştirilen GÖKDOĞAN, BOZDOĞAN, SOM-J ve KAAN'ın yönetim sistemlerine ek olarak yeni nesil projelere de işaret etti. Ramjet motorlu uzun menzilli füze GÖKHAN'ın gökyüzündeki hakimiyeti perçinleyeceğini belirten Kacır, ayrıca TÜBİTAK SAGE yerleşkesinde havacılık platformları ve füze sistemleri için yüksek hızlı rüzgar tüneli inşa ettiklerini duyurdu. Gelecek vizyonu kapsamında ise lazer, elektromanyetik silahlar, otonom sürüler, siber güvenlik, uzay ve hipersonik teknolojilerin savunma mimarisine entegre edileceği vurgulandı.

TARİH YAZAN İŞLERİN ÖZNESİ OLMAK İÇİN TÜRKİYE'YE DÖNÜYORLAR

Sektördeki en büyük gücün yaş ortalaması 30'un altında olan mühendis ve teknisyenler olduğunu belirten Kacır, TEKNOFEST kuşağının ve üniversite öğrencilerinin kritik projelerde sorumluluk aldığını ifade etti. Kacır, tersine beyin göçü konusunda ise şunları söyledi: "Ülkeler nitelikli insan kaynağını çekmek için kıyasıya bir yarış yürütüyor. Dünyanın önde gelen üniversitelerinde, araştırma merkezlerinde, teknoloji devlerinde tecrübe kazanmış vatandaşlarımız, tarih yazan işlerin öznesi olmak için Türkiye'ye dönüyor. Çünkü artık hayallerini kurdukları projeleri hayata geçirecek imkan da o projeleri sahiplenen irade de ülkemizde var."

Savunma sanayisi ihracatının geçen yıl 10 milyar doları aştığını ve Türk ürünlerinin 185 ülkeye ulaştığını kaydeden Bakan Kacır, girişimcilik ekosistemini desteklemeye ve nitelikli insan kaynağını geliştiren projeleri sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.