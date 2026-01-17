Bakan Kacır duyurdu: Türkiye'nin sanayi haritası yeniden çiziliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 59 bin hektar büyüklüğünde 16 yeni yatırım alanı oluşturduklarını açıkladı.

Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi Toplu Temel Atma Töreni'nde konuşan Kacır, Türkiye'nin sanayi vizyonuna dair önemli mesajlar verdi. Tören; İstanbul Valisi Davut Gül, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Reha Yeltekin’in katılımıyla gerçekleşti.

SANAYİ ALANLARI YÜZDE 37 BÜYÜDÜ

İstanbul’u sanayinin "akıl merkezi" olarak konumlandırdıklarını belirten Bakan Kacır, Marmara’da sıkışan sanayiyi Anadolu’ya yayma stratejisi kapsamında hazırlanan Sanayi Alanları Master Planı’nın detaylarını paylaştı. Kacır, "Planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü mevcut 160 bin hektardan 350 bin hektara çıkaracak Sanayi Alanları Master Planı’nı hazırladık" dedi.

Deprem riski, su kaynakları, lojistik ve sektörel kümelenme gibi parametrelerin dikkate alındığı planın ilk fazı devreye girdi. Kacır, şu ifadeleri kullandı: "Master Planının ilk fazında Samsun-Mersin hattında Aksaray, Amasya, Ankara, Eskişehir, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’ta toplam 59 bin hektar büyüklüğünde 16 yeni yatırım alanı oluşturduk, bugün Resmi Gazete'de ilan ettik. İlan ettiğimiz bu tarihi adımla mevcut planlı sanayi alan büyüklüğümüzün yüzde 37’si kadar ilave alanı ülkemiz sanayisine kazandırdık. OSB’lerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanlarda, mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz."

Bu bölgelerin demiryolu ve liman bağlantılarına sahip olacağını belirten Kacır, alanların lojmanlar ve teknik kolejler gibi sosyal imkanlarla donatılacağını, döngüsel ekonomi ve yeşil üretimi esas alacağını vurguladı.

YENİ YATIRIM KORİDORLARI VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Bakan Kacır, planın sonraki aşamalarında yeni hatların devreye alınacağını belirterek, "Sanayi Alanları Master Planının sonraki fazlarında Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak hatlarında yeni yatırım alanları ilan edeceğiz" dedi. Bu bölgelerin büyük ölçekli veri merkezi yatırımlarına ev sahipliği yaparak sanayideki dijital dönüşümü hızlandıracağı kaydedildi.

Yatırım bütçelerine de değinen Kacır, 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı'nda OSB’ler için 17,6 milyar lira, sanayi siteleri için ise 16,4 milyar lira kaynak ayrıldığını bildirdi. 2025 yılı faaliyetleri hakkında ise şu bilgileri verdi: "166 altyapı ve arıtma tesisi projesi ile kamulaştırma çalışmaları için 12 milyar lira, 77 sanayi sitesi yapım projesi için 9,7 milyar lira kaynak sağladık. Sanayi altyapımızı güçlendirmeye, müteşebbislerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

TÜRKİYE KÜRESEL BİR ÜRETİM ÜSSÜ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda atılan adımlarla Türkiye'nin küresel bir üretim üssü haline geldiğini belirten Kacır, "Hayata geçirdiğimiz asra bedel atılımlarla, vizyon projelerle Türkiye’yi küresel ölçekte bir üretim ve teknoloji üssü haline getirdik" değerlendirmesinde bulundu.

İhracat rakamlarındaki artışa dikkat çeken Kacır, 2002’de 36 milyar dolar olan ihracatın geçen yıl 273,4 milyar dolara ulaştığını hatırlattı. Planlı büyümenin önemine vurgu yapan Bakan, "OSB’lerimizin sayısını 373’e çıkardık" diyerek Elazığ Kovancılar, Kastamonu Araç İhsangazi ve Kırıkkale Balışeyh OSB’lerinin de geçtiğimiz hafta ilan edildiğini duyurdu.

Endüstri bölgeleri modelinin stratejik yatırımlar için kritik bir enstrüman olduğunu vurgulayan Kacır, 54 endüstri bölgesinin kurulduğunu ve bu alanlarda yatırımcılara ruhsat, altyapı ve teşvik konularında ayrıcalıklar sunulduğunu ifade etti. Kacır, "Söz konusu projeler, yatırımcılarımızı cesaretlendiren, onlara karşılaştıkları zorluklarda devletimizin çözüm odaklı iradesiyle yanında olduğunu hissettiren eşsiz bir iklim sunuyor" diye konuştu.

İHRACATTA 400 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Yeni sanayi bölgelerinin ekonomik hedeflere etkisini değerlendiren Kacır, 2030 vizyonunu şu sözlerle açıkladı: "Bu bölgelerimizde hayata geçen yatırımlar, 2030 yılı için hedefimiz olan 210 milyar doları yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünler olmak üzere 400 milyar dolar imalat sanayi ihracatımızı gerçekleştirmemizi sağlayacak."

İSTANBUL'A 1,3 MİLYAR LİRALIK YENİ YATIRIM

Törenin yapıldığı Kuzey Marmara Özel Endüstri Bölgesi hakkında da bilgi veren Kacır, 963 bin metrekarelik alanın bir endüstriyel kent olarak kurgulandığını belirtti. Bölgenin altyapı çalışmalarının yüzde 95 seviyesine ulaştığını kaydeden Kacır, temel atma töreniyle ilgili şu detayı paylaştı: "Özel endüstri bölgesi bünyesinde faaliyete geçecek toplam 1,3 milyar lira yatırım tutarına sahip ve 180 kişiye istihdam sağlayacak metal sektöründe 2 yatırımın temelini bugün atıyoruz."

Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul Havalimanı’na yakınlığıyla stratejik bir konuma sahip olan bölgenin; ilaç, savunma, otomotiv ve makine gibi sektörlere ev sahipliği yapacağı, ayrıca bölgeye 750 kişilik bir cami inşa edileceği belirtildi. Bakan Kacır, bölgedeki 434 AR-GE ve 157 tasarım merkezi ile teknoparklardaki girişimlerin üretime dönüşmesinde bu sanayi bölgesinin kilit rol oynayacağını ifade etti.