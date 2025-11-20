Bakan Kacır, Google Cloud Day Türkiye etkinliğinde konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Google Cloud Day Türkiye etkinliğinin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ve Google Cloud Ülke Müdürü Önder Güler gibi sektör liderleri katıldı.

Bakan Kacır, küresel gelişmeleri doğru analiz etmenin, geleceğin dünyasına bugünden hazırlanmanın temel anahtarı olduğunu ifade etti. Dijitalleşmenin her alanda derin etkiler yarattığını kaydeden Kacır, "Bulut bilişim, yapay zeka, 5G ve nesnelerin interneti gibi yenilikçi teknolojilerin sağladığı hız, çeviklik ve ölçekleme imkanını başarılı bir inovasyon kültürü ve vizyoner bir yönetim anlayışıyla birleştiren kurumlar, her geçen gün sertleşen küresel rekabet ortamında öne çıkıyor" dedi. Kacır, dijital dönüşümün kalıcı olması için, dijital dünyanın kıymetli kaynağı olan veriyi yeni dönemin stratejik sermayesi olarak gören bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurguladı. Veriyi ekonomik değere dönüştürme kapasitesinin, teknoloji firmalarının piyasa değerlerini belirleyen kritik bir unsur haline geldiğine dikkat çekti.

Verinin artan stratejik değeri nedeniyle Kacır, "Veri, stratejik değer artışında aynı zamanda geleneksel veri yönetişim mekanizmalarını geride bırakarak, güvenliği, mahremiyeti ve veri egemenliğini merkeze alan yeni nesil bir yaklaşımı benimsemeyi zorunlu kılıyor" ifadesini kullandı.

ULUSAL EGEMENLİK VE TEKNOLOJİ VİZYONU

Yapay zeka uygulamalarıyla birlikte, verinin kime ait olduğu, nerede tutulduğu ve hangi amaçlarla işlendiği gibi soruların cevabının salt bir ekonomik tercih değil, doğrudan dijital egemenliğe ve milli güvenliğe dönük kararlar olduğunu belirten Bakan Kacır, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde teknoloji geliştirme ve üretmede katettiğimiz muazzam mesafe, veri politikalarımızı daha da önemli kılıyor. Savunma sanayisinden uzay teknolojileri ve otomotive pek çok sahada ülkemizi dünyada söz sahibi bir aktör konumuna taşıdık. Güçlü, rekabetçi ve çevik üretim kabiliyetine sahip sanayimizle Avrupa değer zincirlerinin kalbindeyiz."

AR-GE EKOSİSTEMİNDEKİ İLERLEME

2002 yılında Türkiye genelinde sadece 2 teknopark bulunduğunu hatırlatan Kacır, bugün gelinen noktayı şu sözlerle ifade etti: "Bugün 60 şehrimizde, 113 teknoparkta faaliyet gösteren 12 binin üzerinde firma, AR-GE ve inovasyon odaklı çalışmalar yürütüyor. 1700’den fazla AR-GE ve tasarım merkezinde müteşebbislerimiz, mühendislerimiz yenilikçi ürünler geliştiriyor."

Bakan, Türkiye'nin toplumun tüm kesimlerinin teknoloji geliştirme yolculuğuna dahil olmasını sağlayan özgün modeliyle, teknoloji girişimlerini başlatmak, büyütmek ve dünyaya açmak için en doğru adreslerden biri olarak öne çıktığını belirtti.

TURCORN HEDEFİ 100 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin teknoloji girişimciliğinde Avrupa’nın parlayan yıldızı olarak nitelendirildiğini dile getiren Kacır, 2019 yılında milyar dolar değerlemeyi aşan tek bir girişimin dahi bulunmadığını ancak bugün Türkiye'nin 7 unicorn'u (Turcorn'u) olduğunu ifade etti.

Bakanlık olarak 2030 yılına kadar Türkiye'den 100 bin teknoloji girişiminin filizlenmesini hedeflediklerini belirten Kacır, "Turcorn’larımızın toplam değerlemesinin 100 milyar dolar seviyesini aşmasını stratejik hedef olarak önümüze koyduk" diyerek iddialı bir hedefi ortaya koydu.

Türkiye'nin veri işleme kapasitesini artırma adımlarına değinen Kacır, "80 binden fazla işlemci çekirdeği, 504 GPU kartı ve 14,5 petabyte veri depolama alanına sahip hesaplama kümemiz ARF’i hizmete aldık" dedi.

Bakan, özel sektör, kamu ve üniversitelerin ihtiyaç duyduğu yüksek performanslı hesaplama kapasitesini genişletmek üzere atılan adımlarla, EuroHPC Ortak Girişimi ile Avrupa genelinde kurulan altyapıların araştırmacıların erişimine sunulduğunu belirtti. Ayrıca teknoloji girişimlerinin yapay zeka çözümleri için, Dijital Avrupa EuroHPC Ortak Girişimi süper bilgisayarlarından ücretsiz yararlanabildiğini ve dünyanın en güçlü 20 süper bilgisayarından biri olan MareNostrum 5’teki işlemci kapasitesini kullanabildiğini kaydetti.

VERİ MERKEZİ KAPASİTESİ 1 GIGAVAT'A ÇIKIYOR

Özel sektörün veri merkezi yatırımlarını desteklemek için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Kacır, 2012'den bu yana yalnızca yatırım teşvikleriyle veri tabanı ve veri işleme alanına yönelik yaklaşık 1 milyar dolar yatırımın önünün açıldığını söyledi. Mevcut duruma ilişkin bilgi veren Kacır, "Attığımız tüm bu adımların neticesinde, ülkemiz sınırları içerisinde halihazırda yaklaşık 250 megavatlık veri merkezi altyapısı bulunuyor" dedi. Gelecek hedefini ise şu şekilde açıkladı: "Yürüteceğimiz proje ve desteklerle veri merkezi yatırımlarını 2030 yılına dek 1 gigavat seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz."

Bakan, HIT-30 programı ile Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımlarının çekim merkezi yapmayı amaçladıklarını söyledi. Program kapsamında ilan edilen 1,5 milyar dolar bütçeli HIT–Veri Merkezi Çağrısı'yla yüksek kapasiteli ve enerji verimli veri merkezleri yatırımları hızlandırılacak.

Bakan Kacır, bu desteklerin hızlandırıcı etkisiyle "2030’a dek 10 milyar dolarlık veri merkezi ve yapay zeka yatırımını harekete geçireceğiz" açıklamasını yaptı. Geleceğin teknolojisi olarak görülen kuantum teknolojilerinde altyapı oluşturulması amaçlanıyor.

GOOGLE CLOUD VE TURKCELL İŞ BİRLİĞİ

Google Cloud ve Turkcell işbirliğinin, Türkiye'nin vizyonuna hizmet eden önemli bir adım olduğunu vurgulayan Kacır, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç'tan projenin yatırımına ilişkin 2026 yılının ilk yarısında olacağına dair söz aldıklarını kaydetti.

Bakan, bu yatırımın "Küresel teknoloji liderlerinin Türkiye’ye duyduğu güvenin göstergesi" olduğunu ve artık işletmelerin, girişimcilerin ve kamu kurumlarının dünya standartlarında hiper ölçekli bulut altyapısına erişim imkanı elde edeceğini ifade etti.

Türkiye'nin üç kıtanın buluşma noktası olma avantajının altını çizen Kacır, ülkenin küresel teknoloji yatırımları için cazibe merkezi olmayı sürdüreceğini belirtti. Genişletilmiş fiber altyapı, 5G yatırımları ve yerli ve milli siber güvenlik çözümleri ile şirketlerin dijital ekonomiye entegrasyonunun hızlandırılacağını söyledi.

Yapay zeka gibi öncü alanlardaki inovasyon kapılarını açık tutacaklarını belirten Kacır, risk temelli ve ölçülü bir düzenleyici mevzuat çerçevesi oluşturulacağını dile getirdi. Bakan, "Türkiye’nin kendi ihtiyaçlarını, kendi fırsatlarını, kendi imkanlarını dikkate alan yaklaşımla Türkiye'ye özgü mevzuat düzenlemelerini yapmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.