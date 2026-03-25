Bakan Kacır, Kayseri pastırmasının AB'den coğrafi işaret tescili almasını değerlendirdi

Türkiye'nin yerel lezzetleri ve üretim değerleri uluslararası pazarlardaki tescil sürecini genişletmeye devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tescili alan 46'ncı Türk ürünü olduğunu duyurdu.

NSosyal platformundaki hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Kacır, "Yerel Kalkınma Hamlesi" vizyonu doğrultusunda yürütülen markalaşma çalışmalarının uluslararası pazarlardaki sonuçlarına dikkat çekti.

BAKAN KACIR'DAN ÜRETİCİLERE TEBRİK MESAJI

Türkiye'nin yerel değerlerinin uluslararası arenada artarak yer bulduğunu belirten Bakan Kacır, Kayseri pastırmasının tescil sürecine katkı sağlayanları kutladı. Ürünün köklü geçmişine ve üretim şekline atıfta bulunan Kacır, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Asırlardır ustalıkla hazırlanan, kendine özgü baharatı ve üretim tekniğiyle Kayseri pastırması, AB'de tescillenen 46'ncı coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonuyla coğrafi işaretlerimizin markalaşmasını hızlandırıyor, uluslararası pazarlarda hak ettiği değeri bulmasını sağlıyoruz. Emeği geçen tüm paydaşları ve üreticilerimizi gönülden tebrik ediyorum."

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE TESCİLLENEN 46. COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN

Kayseri pastırmasının listeye dahil olmasıyla birlikte, Türkiye'nin Avrupa Birliği tarafından resmen tanınan ve koruma altına alınan coğrafi işaretli ürün portföyü güncellendi. Açıklanan verilere göre, Türkiye'nin AB tarafından tescillenen ürünlerinin tam listesi şu şekilde sıralandı:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu, İpsala pirinci, Bursa kestane şekeri, Yenice ıhlamur balı, Maraş çöreği, Adana şalgamı, Kayseri pastırması."