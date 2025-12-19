Bakan Kacır, NASA Başkan Yardımcısı Swails ile Ankara’da bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NASA Başkan Yardımcısı Casey Swails ve beraberindeki heyetle Ankara’da görüştü. Görüşmede ortak hedefler ve iş birliği projeleri ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NASA Başkan Yardımcısı Casey Swails ve beraberindeki heyet ile Ankara’da bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşme Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda gerçekleşti. Toplantıda, Türkiye ile NASA arasında yürütülebilecek ortak hedefler ve olası iş birliği projeleri değerlendirildi.

Görüşmede, uzay ve teknoloji alanında atılabilecek adımların ele alındığı bildirildi.

