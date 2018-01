Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, 2 ve 4 yaşındaki kızları babaları tarafından öldürülen anne Dilek Yardım'ı ziyaret etti Böyle şiddet vakalarının, çocuklara, kadınlara, tüm fertlere karşı olan şiddet vakalarının tamamen karşısındayız"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 2 ve 4 yaşındaki kızları babaları tarafından öldürülen anne Dilek Yardım'ı ziyaret etti.

Bakan Kaya, Maltepe'de kızları 2 yaşındaki Miray Hira ve 4 yaşındaki Elif Mina babaları tarafından öldürülen Dilek Yardım'ın evine gitti. Kaya'nın anneyi ziyareti, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklama yapan Kaya, "Öncelikle çok vahşice katledilen masum yavrularımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten bir anne olarak da benim ve eminim tüm annelerin, tüm kadınların yüreği yandı. Çok üzgünüz. Böyle şiddet vakalarının, çocuklara, kadınlara, tüm fertlere karşı olan şiddet vakalarının tamamen karşısındayız." diye konuştu.



Şiddetle mücadelede başta tüm kamu kuruluşları olmak üzere, aynı zamanda medyayla dikkatli bir şekilde iş birliği içerisinde, koordinasyon da artırılarak çalışmak zorunda olduklarının altını çizen Kaya, şöyle devam etti:

"Özellikle şiddet içeren boşanma davalarında çocukların ebeveynler tarafından görülmesi konusu çok hassas. Bu konuda çok daha detaylı bir inceleme yapılması gerektiğine inanıyorum. Şiddet içeren dosyalarda, boşanma davalarında çocukların ebeveyn ilişkisi, eğer ki bu konuda karar verirken hakimler zorlanıyorsa mutlaka ve mutlaka adli psikiyatristlerden destek almaları gerekmekte. Çünkü gerçekleşmiş fiillerin dışında olası fiilleri de gözününde bulundurmak durumundayız."

Kaya, bu ve benzeri olayların yeniden incelenerek değerlendirildiği bir çalışmayı Bakanlık olarak yapacaklarını belirterek, "Biz Aile Bakanlığı olarak tüm şiddet mağduru ya da şiddete maruz kalacağı düşünülen kadınlarımızın, erkeklerimizin, tüm bireylerimizin yanındayız ama dediğim gibi şiddet vakalarının olduğu boşanma davalarında çocuğun velayetinin verilmesi, çocukla kişisel ilişkinin geliştirilmesi konusu, çok daha dikkatli, detaylı bir şekilde çalışılmalı ve psikiyatrik değerlendirmeler sonucunda gerekirse yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Özellikle çocuğun yatılı olarak görülmesi, görüşülmesi durumunun da çok hassasiyetle verilmesi gereken bir karar olduğunu vurgulayan Kaya, "Tehdit altında olan çocuklar, kadınlar, çok daha bu dosyaların detaylı bir şekilde incelenmesi ve çalışması gerektiğini düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız daha da kuvvetli bir iş birliği, koordinasyon içerisinde kadınlarımızı, çocuklarımızı korumamız lazım." dedi.

Bakan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak Ankara'da pilot uygulamayla, şiddet uygulayanın psikolojik tedavi sürecinin sağlandığı bir çalışma başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar şiddet uygulayan 103 kişiye, bu konuda rehabilitasyon sağladık. Önümüzdeki dönemde şiddet uygulayanların da psikolojik olarak tedavi edildiği bir çalışmayı, 81 ilimizde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Şiddet riski olan ya da şiddete maruz kalan tüm kadınlarımız, erkeklerimiz yani tüm milletimiz, Bakanlığımızın hizmetlerinden yararlanabilirler. ALO 183 hattımızı çekinmeden tüm kadınlarımız arasın. Şiddete maruz kalan ya da şiddet riski olan kimse korkmasın, bizim hizmetlerimizden, kadın konuk evlerimizden, şiddet önleme ve izleme merkezlerimizden destek alsınlar. Hem kadınlarımız için hem çocuklarımız için merkezlerimizde hizmetler veriyoruz. Hukuki destek sağlıyoruz. Kadınlarımızın her türlü desteklediğimiz bu merkezlerde yanındayız. Bundan sonra da kadınlarımızın yanında olacağız."



"Umarım bundan sonra Elifler ölmez, Hiralar ölmez"

Anne Dilek Yardım da ziyaretten dolayı teşekkürlerini ileterek, "Buradan herkese sesleniyorum. Kadınlara, çocuklara, herkese. Sesimin duyduğu herkese sesleniyorum. Bana binlerce mesaj gelmiş. Yazabildiğime cevap veriyorum. Konukevlerine gidin. Kötü yerler değil onlar. Konukevlerine gitmek ayıp değil. Yardım istemek ayıp değil. Yardım isteten ayıptır. O yüzden siz ayıp işlemiyorsunuz. Konukevlerinde iyi davranıyorlar. Temizlik personelinden güvenliğine kadar herkes gayet iyi davranıyorlar. Önce toplanma merkezinden daha sonra daha güzel yerlere gidiyorsunuz. Çalışma imkanınız oluyor. Orada hapis hayatı değil. Daha sonrasında işe gidiyorsanız iş izniniz oluyor. İşe gitmiyorsanız çocuklarınız için kreşler var. Kötü bir yer değil orası." ifadelerini kullandı.

Şu anda kapalı alanda kalamadığı için kendisinin gitmediğini anlatan Yardım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü benim 2 çocuğum öldü. Ben şu anda duramıyorum, hiçbir yerde. Kendi evimde, annemin evinde, hiçbir yerde duramadığım için oraya gitmiyorum. Yoksa kesinlikle kötü bir yer değil. 5 tane çocuğunuz varsa 5'ine de bakıyorlar. Kreşler var, kreş öğretmenleri var. Sıcak yemekleriniz var. Her şeyden ama her şeyden önce duvarlarla kaplı, kimsenin ulaşamayacağı yerler var. 183'ü arayın. En yakın karakola gidin. Karakolda sizi yönlendiriyorlar. 155'i arayın, polis gelsin, sizi alsın herhangi bir yerden herhangi bir zamanda fark etmez. Yeter ki gidin. Yalnız değilsiniz. Korkmayın asla hiç kimseden korkmayın. Ben korkmadım gittim, kadın sığınma evinde kaldım. Pişman değilim. İyi ki gitmişim, iyi ki kalmışım. Bugün size mesajları verebiliyorsam ona gittim, tecrübe edindim diye. Çocuklarıma da gayet iyi bakıldı. Fakat alıştığımız bir düzen vardı, benim çocuklarım adına. Çalışmam lazımdı. Orada da çalışabiliyorsunuz. Saatinizi veriyorsunuz, zamanını veriyorsunuz. Gittiğiniz yeri söylüyorsunuz. Siz güvende hissediyorsunuz orada. Kesinlikle ama kesinlikle polis gelmeden kimse içeri giremiyor. O kadar güvenlikli."

Dilek Yardım, her şey için teşekkür ettiğini belirterek, "Umarım bundan sonrası iyi olur. Umarım bundan sonra Elifler ölmez, Hiralar ölmez. Ölmesin diye konuşuyorum. Siz de korkmayın. Teşekkür ederim." şeklinde konuştu.