Bakan Koca Saadet Partili Vekilin Durumu Hakkında Açıklama Yaptı: "Hastanın Durumu Oldukça Kritik"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda kürsüde konuşurken kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.



Bakan Fahrettin Koca Milletvekili Hasan Bitmez’in durumunun son derece kritik olduğunu söyledi.



Bakan Koca, Vekil Bitmez'e Anjiyo yapıldığını belirterek kalp akciğer pompasına bağlandığını ve hayati fonksiyonların bu şekilde sürdüğünü belirtti.



Durumun ciddiyetine koruduğunu belirten Koca, bütün ekipler çalışmalarına devam ediyor diye konuştu.