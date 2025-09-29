Bakan Kurtulmuş Macaristan'da konuştu: “Türkiye’nin AB üyeliği Avrupa’nın kurumsal kimliğine katkı sunacaktır”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye geldi. Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Laszlo Köver tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra parlamento binasında incelemelerde bulundu. Köver, Kurtulmuş’a parlamento binasında sergilenen kraliyet mücevherleri hakkında bilgi verdi.

KURTULMUŞ VE KÖVER GÖRÜŞTÜ

Kurtulmuş ve Köver, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık yaptı. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, kendisine gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileri taşıyacağını söyledi. Kurtulmuş, imzalanacak Parlamentolar Arası İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının da bir ahdi zemin oluşturacağını belirtti.

Macaristan Ulusal Meclisi Başkanı Köver ise, Kurtulmuş’un göreve geldikten sonra Macaristan’a yaptığı bu ilk ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Köver, Macaristan ve Türkiye arasındaki dostluğun tarihi kökenlerine işaret ederek, imzalanacak mutabakat zaptıyla da iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sunmayı arzuladıklarını söyledi.

“İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ TANIMLAMAK GEREKİRSE MÜKEMMEL”

Basın toplantısında konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Fevkalade dostane, yakın ve iş birliği içerisinde ilişkilerini geliştirmektedir. İki ülke arasındaki ilişkileri tanımlamak gerekirse herhalde ‘mükemmel’ kelimesini kullanmak yerindedir. Geliştirilmiş stratejik iş birliği seviyesine çıkarılmış olan bu ilişkiler her seferinde bir adım daha ileriye gidiyor. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayri Resmi Zirvesi dolayısıyla yapılan ziyarette bir adım daha yukarı çıkarıldı. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin son toplantısında imzalanan 17 mutabakat metniyle birlikte hemen hemen bütün alanlardaki ilişkilerimizin ahdi zemini sağlamlaştırılmış oldu. Savunma, enerji, turizm, eğitim ve kültür ile çok farklı alanlardaki iş birliklerimizi bundan sonra daha güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

AB süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, “AB bugün stratejik bir kavşak noktasındadır. Ya içine kapanarak kendi iç kavgalarıyla birlikte tarihteki yerini alacak ya da dışarıya açılım sağlayarak yeni bir barış perspektifiyle Avrupa'nın kurumsal kimliğini artıracak ve Avrupa değerlerini güçlendirecektir. Hem doğulu hem de Avrupalı olma özelliklerini büyük bir devlet olarak sürdüren Türkiye Cumhuriyeti devletinin AB'ye tam üyeliği aslında Türkiye'den daha çok Avrupa'nın kurumsal kimliğine katkı sunacaktır” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, “Macaristan, Türk Devletleri Teşkilatının, Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan bu geniş coğrafyanın, Avrupa'nın içerisinde var olan bir dostu, kardeşi, parçasıdır. Orta Asya'dan Avrupa'nın içlerine kadar uzanan 300 milyonluk Türk dünyası, çivisi çıkmış, düzeni kalmamış dünyada, yeni bir düzen kurulabilmesi için barış ve dostluk anlamında katkı sunacak olan önemli bir coğrafyadır” dedi.

“NAZİLER TARAFINDAN YAHUDİLERE KARŞI İŞLENENİN BİN BETERİNİN DURDURULMASI ORTAK SORUMLULUKTUR”

Küresel sorunlara dikkat çeken Kurtulmuş, “İnsanoğlu içinde bulunduğu bu fevkalade büyük gerilim ve kırılmaları yaşayacak, bunların sonucu olarak savaşlar ve çatışmalar artacak ya da barışı tesis etmek için makul insani bir çerçevede görüşlerini odaklandıracaktır” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı için, “Bir an evvel adil ve kalıcı barışın bulunabilmesi için bütün dünya ve bölge olarak gayret sarf etmek zorundayız. Eğer bu savaş nihayete erdirilemezse yeni çatışmaların, gerilimlerin kaynağı olacak belki bölgesel ve küresel yeni çatışmaların kapısını aralayacaktır” ifadelerini kullandı.

Gazze konusunda ise şu sözleri dile getirdi: “Modern zamanların gördüğü en büyük katliam ve soykırıma şahit oluyoruz. Bu soykırımın bir an evvel sona erdirilmesi ve Avrupa'da bir zamanlar Naziler tarafından Yahudilere karşı işlenenin bin beterinin işlenmesinin durdurulması bütün insanlığın ortak sorumluluğudur. Eğer bu çatışma nihayete erdirilemezse korkarım ki bölgesel ve küresel çatışmalar fevkalade ağır bir tabloyu insanlığın önüne çıkaracaktır.”