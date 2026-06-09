Bakan Kurum açıkladı: COP31 eylem gündeminin 10 önemli başlığı ve 6 hedefi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı sıfatıyla aynı zamanda COP31 Başkanlığı görevini yürüten Murat Kurum, Almanya temasları kapsamında iklim diplomasisinin yeni yol haritasını paylaştı.

Bonn İklim Değişikliği Konferansı'nda kürsüye çıkan Bakan Kurum, zirvenin çalışma planını oluşturan COP31 Eylem Gündemi'ni detaylandırdı. Yapılan bilgilendirmede, iklim kriziyle mücadelede acilen uygulanacak 10 öncelikli alan ile ulaşılması planlanan 6 temel hedef tek tek sıralandı.

Belirlenen önceliklerin sadece kağıt üzerinde birer ifadeden ibaret olmadığını vurgulayan Kurum, bu temaların arkasındaki stratejiyi anlattı. Konferans katılımcılarına seslenen Bakan Kurum, sahada karşılaşılan pratik problemleri merkeze aldıklarını belirterek “COP31 Eylem Gündemi altında 10 öncelikli tema belirledik. Bu temaları belirlerken yalnızca başlık seçmedik. Bugün dünyanın en acil ihtiyaç alanlarına, ülkelerin uygulamada karşılaştığı zorluklara ve COP31’in kalıcı miras bırakabileceği alanlara odaklandık” ifadelerini kullandı.

''GELECEĞİ BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRELİM''

COP31'in genel çerçevesini uygulamaları hızlandırmak üzerine kurduklarını aktaran Kurum, uluslararası sistemde artık sadece karar alma aşamasının yeterli olmadığını dile getirdi. Devletlerin taahhütlerini pratiğe dökmesi gerektiğini ifade eden Kurum, gelecekte Antalya'da gerçekleştirilecek görüşmelere de atıf yaparak sözlerini şöyle tamamladı:“Bugün dünya yalnızca yeni kararlar beklemiyor. Dünya verilen kararların hayata geçtiğini görmek istiyor. Gelin, beklemek yerine harekete geçelim. Gelin, niyeti uygulamaya dönüştürelim. Gelin, taahhütleri sonuca ulaştıralım. Gelin, farklılıklarımızı ortak çözüm gücüne çevirelim. Antalya’da yalnızca gelecekten bahsetmeyelim; geleceği birlikte şekillendirelim”