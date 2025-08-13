Bakan Kurum açıkladı: Deprem sonrası yüzlerce bina yıkık veya oturulamaz hale geldi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem sonrası yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin son verileri paylaştı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen deprem sonrası ekiplerimizin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar, 14 bin 875 binada toplam 23 bin 165 bağımsız bölümü inceledik” dedi.
Yapılan incelemelerde, 426 binadaki 506’sı konut olmak üzere 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunun belirlendiğini aktaran Kurum, “Çalışmalarımız tamamlanınca hızla adımları atacağız” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı