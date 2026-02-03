Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da 100 bin konut Mart ayında sahibini bulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bahçelievler Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1. Uluslararası Kentsel Dönüşüm Zirvesi’ne katıldı. Zirvede yaptığı konuşmada Türkiye genelinde ve İstanbul özelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına dair sayısal verileri paylaşan Bakan Kurum, sürecin hızına ve kapsamına dikkat çekti.

İSTANBUL'DA DÖNÜŞÜM SEFERBERLİĞİ

İstanbul'daki riskli yapı stokunun yenilenmesi konusunda gelinen noktayı aktaran Bakan Kurum, kentteki dönüşüm faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirtti. Kurum, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bugüne kadar İstanbul'umuzda tam 927 bin yuvamızı dönüştürdük. 300 bin bağımsız bölümün yapımına ise olanca hızımızla devam ediyoruz. Yarısı Bizden projemizle de; tam 80 bin 250 bağımsız bölümün inşasını sürdürüyoruz. 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa ediyoruz. Tüm belediyelerimiz elini taşın altına koysun; gelin hep birlikte ülkemizin yarınları için, çocuklarımızın geleceği için bir an önce şehirlerimizi dirençli hale getirelim."

SAATTE 23 KONUT

Konuşmasının devamında deprem bölgesindeki yeniden inşa sürecine değinen Bakan Kurum, bölgedeki çalışma temposunu saatlik verilerle örneklendirdi. Yapılan konutların yanı sıra sosyal donatı alanlarının da ihmal edilmediğini vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Saatte 23, günde 550 konut ürettik; bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda 455 bin konutu bitirdik, anahtarlarını teslim ettik. Üstelik sadece konut da yapmadık. 'Şehirlerin kimliği meydanlardır' dedik, her ilimize meydanlar kazandırdık. 'Çocuklarımızın neşeyle oynayacağı, annelerimizin huzurla oturacağı yaşam alanları olsun' istedik; parklar, bahçeler yaptık. Esnafımıza yeni ekmek tekneleri, dükkanlar; tarihi dokuya uygun çarşılar inşa ettik. Tarihi, kültürel mekanlarımızı aslını bozmadan ihya ettik, bunu milletimizle birlikte başardık."

Bakan Kurum, Türkiye'nin afet sonrası toparlanma sürecindeki başarısının küresel ölçekte bir örnek teşkil ettiğini belirterek konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Yine Türkiye; asrın felaketini yaşayan 11 ilinde 455 bin yuvayı alnının akıyla teslim eden, 500 bin sosyal konut projesiyle, milletinin her ferdini yuva sahibi yapmaya azmeden; dünya şehircilik tarihinin belki de en devrimci ve en başarılı ülkesidir."

"DİRENÇLİ ŞEHİRLERİN YÜZYILI" HEDEFİ

Bakan Kurum, afet bölgesindeki koordinasyonun ve çalışma temposunun önemine dikkat çekerek, sürecin detaylarını şu sözlerle aktardı: "Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin bize olan inancı, muazzam bir koordinasyon, 200 bin işçimizin gece gündüz demeden gayretli çalışmasıyla tarihi bir başarıya imza attık. Dünyaya örnek olacak bir ölçekte 'Asrın İnşası' adını verdiğimiz büyük bir dönüşümü gerçekleştirdik. Bu büyük seferberlikte devletimizin tüm kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tek yürek oldu. Sadece yıkılan binaları değil; umutları, hayatları ve geleceği yeniden kurduk. Tabii geldiğimiz noktada şunu da söylemeliyim; tüm bu süreçte büyük birikim ve tecrübe kazandık. Bu birikimi, yeniden inşa tecrübemizi 11 ilimizdeki 81 ile aktarmak istiyoruz. Aynı acıları tekrar yaşamak istemiyor, bu amaçla, Türkiye Yüzyılı'nı 'Dirençli Şehirlerin Yüzyılı'na dönüştürüyoruz."

HER İKİ DÖNÜŞÜMDEN BİRİ BURADA

Konuşmasında İstanbul'un deprem riskine ve yapı stokuna özel bir parantez açan Bakan Kurum, kentteki dönüşüm faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. İstanbul'daki güncel dönüşüm rakamlarını paylaşan Kurum, şunları kaydetti: "Kentsel dönüşüm hem ülkemizin, hem de İstanbul'umuzun en acil ihtiyacıdır, en ertelenemez çözümüdür. Bu bilinçle; şu anda yaptığımız her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul'umuzda tam 927 bin yuvamızı dönüştürdük. 300 bin bağımsız bölümün yapımına ise olanca hızımızla devam ediyoruz. Vatandaşımızı dönüşüme teşvik etmek için mali yükün yarısını üstlendiğimiz Yarısı Bizden projemizle de; tam 80 bin 250 bağımsız bölümün inşasını sürdürüyoruz. İnşallah risksiz bir bina kalmayana dek de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Bakan Kurum, sürecin başarısı için yerel yönetimlerin desteğinin şart olduğunu belirterek belediyelere şu çağrıda bulundu: "Başta İstanbul'daki belediyelerimiz olmak üzere bütün belediyelerimize çağrımı yinelemek istiyorum. Tüm belediyelerimiz elini taşın altına koysun; gelin hep birlikte ülkemizin yarınları için, çocuklarımızın geleceği için bir an önce şehirlerimizi dirençli hale getirelim."

Türkiye genelinde TOKİ eliyle yürütülen sosyal konut projelerine de değinen Bakan Kurum, bu hamlenin dünyadaki sosyal devlet uygulamalarından ayrıştığını ifade etti. Kurum, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugün dünyanın pek çok ülkesinde sosyal devlet anlayışı zayıflarken, Türkiye tam tersine; vatandaşını önceleyen, kimseyi geride bırakmayan bir model ortaya koymuştur. Bu yönüyle, 'Yüzyılın Konut Projesi', sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada sosyal devletin yeniden tanımını yapan bir çalışmadır. Herhangi bir il sınırlaması yok, 81 ilimizin tamamında, devletimizin gururu TOKİ eliyle afete dayanıklı, modern ve konforlu 500 bin sosyal konut inşa ediyoruz."

'MART AYINDA İSTANBUL'DA HAK SAHİPLERİMİZİ BELİRLEYECEĞİZ'

Bakan Kurum, İstanbul için ayrılan kontenjanı ve yeni konut modelini şu sözlerle duyurdu: "Kuralarımızın yarısını tamamladık, Mart ayında da İstanbul'da hak sahiplerimizi belirleyeceğiz. İstanbul'umuza 100 bin konut ayırdık. Ayrıca ilk kez uygulayacağımız kiralık konut modeliyle de 15 bin kiralık konut inşa edeceğiz. Bu projeyle yalnızca yeni evler kazandırmıyor; aynı zamanda şehirlerin kimliğini koruyarak, her gelir grubundan vatandaşımıza eşit yaşam imkanı sunuyoruz. 500 Bin Sosyal Konut Projesi, ismiyle müsemma bir devrimdir. İşte bu yönüyle 'Yüzyılın Konut Projesi', sosyal adaletin, dayanışmanın ve Türkiye'nin yeniden yükseliş vizyonunun en güçlü simgesidir. Allah'ın izniyle, Asrın İnşasında yazdığımız başarı öyküsünü, Yüzyılın Konut Projesiyle en yüksek noktasına taşıyacağız."

BAHÇELİEVLER'DE RİSKLİ YAPI STOKU: YÜZDE 55'İ 1990 ÖNCESİ

Programa ev sahipliği yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, konuşmasına Cahit Sıtkı Tarancı'nın "Memleket İsterim" şiiriyle başladı. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne dikkat çeken Bahadır, ilçe özelindeki yapı stokuna dair verileri paylaştı: "6 Şubat depremi bizim için büyük bir yara. 1999 yılında bildiğimiz bir gerçeği hatırlattı bizlere yaklaşık 50 bin vatandaşımız şehit oldu 6 Şubat'ta onları hatırlayacağız. Bahçelievler olarak 565 bin nüfusumuz var. Yapı stoğumuzun yüzde 55'i 1990 yılı öncesi yapılmış binalar. Buna karşı 10 tane plan notu çıkararak parsel ve ada bazlı artışlar yaptık. En önemlisi de vatandaşlarımızı bilinçlendirip uzlaştırarak ortak bir yol bulduk. Bununla birlikte Türkiye'de Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nü ilk kuran belediyelerden birisiyiz, kentsel dönüşüm tek çaremiz ve bunu hızlandırmamız lazım."

'5-6 YIL İÇİNDE GÜNDEMDEN ÇIKACAK'

İstanbul Valisi Davut Gül ise yaptığı konuşmada, devletin ve bakanlığın deprem sonrası refleksine vurgu yaptı. Vali Gül, İstanbul'daki dönüşüm süreciyle ilgili inancını şu ifadelerle dile getirdi: "6 Şubat depremi arifesindeyiz. Depremde hayatını kaybeden hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 6 Şubat'ta Çevre Şehircilik Bakanlığımızın tüm personelleriyle meseleye sahip çıkması çok kıymetliydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu meseleye liderlik etmesi ile geldiğimiz noktada bütün hemşehrilerimiz şuna inandı; evet İstanbul'da bu dönüşüm gerçekleşebilir dedi. Sayın Bakanımızın 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nin 100 bininin İstanbul'da yapılacağı açıklandığında ise hiç kimse ‘hayır bu konutlar yapılmaz, yapılamaz' demedi. İnşallah 5-6 yıl içerisinde kentsel dönüşüm sorununun gündemimizden çıkabileceğine inandık."

Konuşmaların ardından programda sanatçı Simge Sağın'ın seslendirdiği "Gün Ağarır" ağıdı eşliğinde hazırlanan özel video gösterildi. Videoda, depremden etkilenen 11 ilde yürütülen yeniden inşa çalışmaları yer aldı.

Programa Bakan Murat Kurum'un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, çok sayıda partili, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasi isimler katılım sağladı.