Bakan Kurum açıkladı: Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul kuraları tamamlandı
Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde İstanbul etabının tamamlanmasıyla birlikte 81 ildeki kura süreci sona erdi. Bakan Kurum, 500 bin konutun hak sahiplerinin belirlendiğini ve hızlıca temel atma aşamasına geçileceğini duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen ve Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "Yüzyılın Konut Projesi"nde kura çekim işlemleri tamamlandı.
29 Aralık 2025 tarihinde Adıyaman'da başlayan kura takvimi, İstanbul'da 3 gün süren ve 100 bin hak sahibinin belirlendiği çekilişle 27 Nisan'da noktalandı. Bu tarihler arasında 81 ilde gerçekleştirilen çekilişler sonucunda toplam 506 bin 499 hak sahibi belirlendi.
5 MİLYONU AŞKIN BAŞVURU İÇİNDEN KAZANANLAR BELLİ OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Ekim 2025’te “Ev Sahibi Türkiye” sloganıyla açıklanan dev proje için başvurular 10 Kasım 2025’te başladı.
Süreç içerisinde, 1 milyon 72 bin 660’ı İstanbul’dan olmak üzere Türkiye genelinde toplam 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edildi.
İl il noter huzurunda gerçekleştirilen kuraların İstanbul ayağının da sona ermesiyle birlikte, 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projenin hak sahipliği belirleme aşaması resmi olarak kapandı.
SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
İstanbul’da kura sonucu belirlenen hak sahiplerinin listesi, noter onayının tamamlanmasının ardından TOKİ'nin resmi web sitesi olan https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/istanbul adresi üzerinden yayımlanacak.
Vatandaşlar kura sonuçlarına e-Devlet sistemine giriş yaparak "TOKİ/ Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama" sekmesi üzerinden de ulaşabilecek.
Noter onayının ardından listelerin yayımlanacağını ve inşaat aşamasına geçileceğini belirten Bakan Kurum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk aşama tamam. İstanbul’da 100 bin yuvamızın kuralarını çektik, sahiplerini belirledik. Noter onayı sonrası kesin listeleri toki.gov.tr’den öğrenebilirsiniz. Böylece İstanbul ile birlikte 81 ilimizde tüm kura süreçlerini tamamlamış olduk. Şimdi hızla temelleri atacak, evlerimizi en kısa sürede teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 500 bin ailemizi daha ev sahibi yapacağız”
ÖDEME KOŞULLARI NETLEŞTİ
"Ev Sahibi Türkiye" sloganıyla başlatılan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun büyüklükleri ve ödeme koşulları da netleşti.
Proje ile en az 2 milyon kişinin afetlere dirençli, güvenli ve modern evlere kavuşması hedeflenirken, konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçenekleriyle satışa sunulacak. Ödeme planı kapsamında taksit tutarları Anadolu illerinde 6 bin 750 TL'den, İstanbul'da ise 7 bin 313 TL'den başlayacak.
500 BİN KONUTUN METREKARE VE TİP DAĞILIMI BELLİ OLDU
Yüzyılın Konut Projesi'nde alanlar ihtiyaçlara göre iki farklı büyüklükte, 2+1 ve 1+1 daire tipleri olarak projelendirildi. Üretilecek evlerin yüzde 40'ını oluşturan 200 bin adet konut, 80 metrekare büyüklüğünde ve 2+1 formatında inşa edilecek.
Kalan payın yüzde 30'una denk gelen 150 bin konut 65 metrekarelik 2+1, diğer yüzde 30'luk kısımdaki 150 bin konut ise 55 metrekarelik 1+1 planında tasarlanarak hak sahiplerine teslim edilecek.
300 SEKTÖR HAREKETLENECEK
Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı ve piyasadaki konut ile kira fiyatlarını dengelemeyi amaçlayan projenin, inşaat ve bağlı 300 sektörün çarklarını hızlandırması bekleniyor.
Sadece konut inşasıyla sınırlı kalmayan projede, mahalle kültürünü korumak ve geliştirmek amacıyla 500 bin konutluk alanlara ek olarak 500 mahalle konağı, 500 anaokulu ve 500 cami inşa edilecek.
İSTANBUL'A ÖZEL UCUZ KİRALIK KONUT DÖNEMİ BAŞLIYOR
Proje kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konuta ilave olarak 15 bin adet kiralık sosyal konut modeli devreye alınacak.
Belirlenen kriterleri taşıyan dar gelirli vatandaşlar, piyasa rayiç bedelinin altındaki fiyatlarla bu evleri 3 yıl süreyle kiralayabilecek. Bu süreçte kiralanan konutların yönetimi, bakımı ve denetimi de yetkili birimler tarafından sağlanacak.
TOKİ'DEN 2003'TEN BU YANA 1 MİLYON 762 BİN YUVA
Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde 2003 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), dar gelirli vatandaşları depreme dayanıklı ve güvenli konutlarla buluşturuyor.
Bugüne kadar hayata geçirilen "50 bin", "100 bin" ve "İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut" gibi projelerle Türkiye genelinde toplam 1 milyon 762 bin sosyal konut üretildi. İnşa edilen bu yapılar, 7 milyona yakın dar gelirli vatandaşın güvenli ve modern yuvası oldu.